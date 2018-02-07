Yaralı askerlerin el ele fotoğrafı rekor kırıyor

Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesi kırsalında çatışmada yaralanan 2 Türk askeri ile 8 ÖSO askeri ile Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı askerlerin hastanede çekilen fotoğrafı kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.

Zeytin Dalı Harekatı Afrin kırsalında sürerken, PKK/PYD terör örgütü ile çıkan çatışmalarda yaralanan 8 Özgür Suriye Ordusu askeri ile 2 Türk askeri tahliye edilerek, Gülbaba Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Burada ilk müdahalesi yapılan askerler Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

YARALI ASKERLERİN EL ELE TUTUŞMASI PAYLAŞIM REKORU KIRIYOR

Öte yandan Türkiye’ye getirilen 2 Türk askerinin hastanede yan yana yattıkları sedyelerden birbirlerinin elini tutarak destek vermesi, sosyal medyada hızla yayıldı. MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy da sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına şunları yazdı:

“Dün gece Afrin’de havan düşmesi sonucu yaralanan iki askerimiz Kaymakamımızca karşılandı. Canları çok yanıyordu yaraları fazla idi ama vatan sağolsun diye sayıklıyor birbirlerinin ellerini bırakmıyorlardı. İşte bu eller milli birlik ve kenetlenmenin adeta sembolü olmuştur.” (DHA)