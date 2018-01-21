Çavuşoğlu’ndan kritik ziyaret

TSK’nın Afrin’deki terör unsurlarına yönelik Zeytin Dalı operasyonu sürerken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da kritik bir ziyarette bulunacak. Çavuşoğlu bugün Bağdat’a gidecek.

Bağdat'ta en üst düzeyde temaslarda bulunacak olan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Caferi tarafından ağırlanacak, Başbakan Haydar El İbadi ve Irak Meclis Başkanı Cuburi tarafından kabul edilecek. Çavuşoğlu, Türkmene Eşgüdüm Kurulu üyeleriyle de bir araya gelecek.

DIŞİŞLERİ ARAP ÜLKELERİNİ DE BİLGİLENDİRDİ

Dışişleri Bakanlığı ise, Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili olarak, dün akşam saatlerinde başladığı bilgilendirmelere bugün de devam etti.

BM Güvenlik Konseyi üyeleri olan ABD, Rusya, İngiltere, Çin ve Fransa dışında, İran'ı dün bilgilendiren Dışişleri, bugün de Arap ülkeleri Büyükelçilerini davet ederek, Zeytin Dalı konusunda bilgi aktardı.

Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan Büyükelçileri'ne Dışişleri Bakanlığı MüsteşarYardımcısı Büyükelçi Sedat Önal operasyonun amacı ve kapsamı konusunda bilgi verdi.