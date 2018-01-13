Cemal Canpolat kimdir, nereli? CHP İstanbul İl Başkanı yeniden aday oldu

CHP İl Başkanı Cemal Canpolat, CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde yeniden aday oldu. Peki Cemal Canpolat kimdir, nerelidir?

CHP İl Başkanı Cemal Canpolat kimdir? CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi’nde il başkanlığı ve kurultay delegeliği seçimleri Bostancı Gösteri Merkezi’nde düzenlendi. CHP İl Başkanı Cemal Canpolat ulusal bütünlüğe ve bir arada olmaya ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Cumhuriyet Halk Partisi umutsuzların, kimsesizlerin partisidir.Biz İstanbul İl Başkanı olduktan sonra umutsuzlarla, sahipsizlerle buluştuk. Onlarla birlikte 5milyon ‘Hayır’ cephesini oluşturduk. Yapılan bütün eleştirilere saygı duyuyorum. Eksiğimiz olan yerde, eksiğimizi düzeltmeye hazırız. Hiç bir kompleksimiz yok. Ama şu bilinmelidir, ders verdiğiniz zaman dönüp, yaptıklarınıza bakacaksınız. Bir gecede 18 ilçeyi görevden gerekçesiz aldığınız döneme bakacaksınız” ifadelerini kullandı. Listelerin okunmasının ardından oylamaya geçilmesi bekleniyor.

CEMAL CANPOLAT KİMDİR?

1962 yılında Malatya- Doğanşehir ilçesinde doğdu.

İlköğrenimini ve Lise öğrenimini Malatya’da tamamladı. İstanbul'da Turizm işkolunda Sendika temsilciliği görevinde bulundu. Aktif siyasette 3 dönem SHP Küçükçekmece İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. CHP'nin yeniden siyasal yaşama dönmesi ile birlikte; İl Eğitim sekreterliği, İl Başkanı Yardımcılığı ve kısa bir süre İl Başkanlığı ve Parti Meclisi Üyeliği görevinlerinde bulundu.

Aynı süreç içerisinde; Sinop, Artvin ve birçok Rumeli Derneği ve vakfında kurucu üyelik görevinde bulunan Canpolat; Alevi- Bektaşi dernek ve vakıflarında kurucu üyelik, yöneticilik ve başkanlık görevlerinde de bulunmuştur.

Cem Dergisi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yayın Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

Canpolat altı kitap yazmıştır. Osmanlı Belgelerinde Aleviler Hakkında İdam ve Sürgün Fermanları (İkinci genişletilmiş baskı), Yüzleşme, Osmanlının Manevi Temelini Oluşturan Gerçek, Şeyh Bedreddin İriş Dede Sultan ve Sarı Saltuk adlı eserlerinin yazarıdır.

35. Olağan İstanbul İl kongresinde İl Başkanlığı’na seçilen Canpolat, evli ve bir çocuk babasıdır.