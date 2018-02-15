Çete operasyonunda 2 tutuklama

Zeytinburnu'nda suç örgütleri arasında çıkan çatışmada yaralanan, daha sonra adamlarıyla birlikte yakalanan Bahri Ö. ve bir adamı tutuklandı.

Polisi harekete geçiren ilk olay, 28 Ocak’ta Zeytinburnu’nda meydana geldi. İddiaya göre, eski Osmanlı Ocakları Zeytinburnu İl Başkan Yardımcısı Bahri Ö., aralarında husumet bulunan farklı bir grup arasında çatışma yaşandı. Olayda Bahri Ö. ve olayla ilgisi olmayan biri çocuk 2 kişi yaralandı. Istanbul Emniyeti’ne bağlı Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahri Ö.’yü vuran saldırgan Ahmet Burak G.’yi gözaltına aldı.

3 GÜN SONRA CİNAYET

Bu olaydan 3 gün sonra Zeytinburnu’nda başka bir silahlı saldırı yaşandı. İddiaya göre, 60 yaşındaki Faruk Döner evinin önünde çapraz ateşe tutuldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Döner hayatını kaybetti.

7 GÖZALTI

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, her iki olay arasında bağlantı olabileceğine yönelik delillere ulaşınca harekete geçildi. Bahri Ö. ve 6 adamı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Daha önce uyuşturucu satan şüphelileri dövmesiyle gündeme gelen Bahri Ö. ve adamlarına düzenlenen baskında da bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyet’te sorgulanan şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Bahri Ö. ve Yunus G.’nin, cinayetle ilgili oldukları iddiayasıyla tutuklandıkları öğrenildi. Saldırıyı düzenleyen şüphelilerin ise henüz belirlenemediği belirtildi.