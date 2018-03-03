Cezaevinden çıktı, cinayete kurban gitti

İzmir'in Tire ilçesinde cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen bir kişi, birlikte alkol aldığı şahıs tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Olay, Karacaali Mahallesi girişinde bir zeytinlikteki barakada meydana geldi. Yaklaşık 1 yıldır cezaevinde bulunan ve yeni tahliye olduğu öğrenilen Ali Yıldırım, iddiaya göre barakada arkadaşları ile birlikte alkol aldı. Yıldırım'ın yanından ayrılan S.C. isimli şüpheli, içeride bulunan Ali Yıldırım'a av tüfeğiyle ateş etti. Kanlar içinde yere düşen Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti. S.C. daha sonra elindeki tüfeği cinayet mahalline atarak olay yerinden bir motosikletle kaçtı.

Yıldırım’ın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Ali Yıldırım’ın (45) evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken kaçan şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor. İHA