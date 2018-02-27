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CHP heyeti heyelanı Meclis’e taşıyacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti heyelan nedeniyle trafiğe kapanan Antalya-Kumluca Karayolunda incelemelerde bulundu.

android-time 16:58 27 Şubat 2018
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CHP heyeti heyelanı Meclis’e taşıyacak
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti heyelan nedeniyle trafiğe kapanan Antalya-Kumluca Karayolunda incelemelerde bulundu.

CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul ve Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, Pazar günü heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan Antalya-Kumluca Karayolunda incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından, Akaydın, “Görüntülerden de anlaşılacağı üzere burada yıllardan beri hiç olmamış, bir göçükle karşı karşıyayız. Bu güzergahta tabiat olaylarına meydan verecek bir güzergâh olduğu biliniyor. Karayollarının yol güzergahını değiştirirken yapılan teknik bir hatadan kaynaklanıyor. Biz bunu Millet Meclisine taşıyacağız” dedi.

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