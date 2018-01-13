CHP İstanbul’da başkanlık yarışı sonuçlandı

Büyük bir heyecana sahne olan CHP 36. Olağan İstanbul İl Kongresi sona erdi. Cemal Canpolat ile Canan Kaftancıoğlu'nun yarıştığı, ara ara tansiyonun yükseldiği, ufak çaplı gerginliğin yaşandığı kongrede CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve başkan adayları birer konuşma yaptı. Tamamlanan konuşmaların ardından il yönetimi, il yedek il disiplin kurulu, il disiplin kurulu yedek ve kurultay üyeliği için oluşturulan listeler açıklandı. İtirazların ardından kesin liste belirlendi ve seçim başladı. Kurulan 6 sandıkta doğal delegelerle birlikte 654 delege oy kullandı. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar kapatıldı. Oy sayımının ardından 325 delegenin oyunu alan Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Başkanı seçilirken, Cemal Canpolat 318 oyda kaldı.

CHP İstanbul İl Kongresi, Bostancı Gösteri Merkezi'nde Saat 10:00'da başladı. Kongre'de mevcut başkan Cemal Canpolat ile Canan Kaftancıoğlu yarışıyor.

Blok listeyle oylama yapılacak olan seçime yoğun katılım yaşanıyor. Büyük heyecanın yaşandığı kongreye CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Salona CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesinin ardından, İl Başkanı Cemal Canpolat Kongre'nin açılışını yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Divan Başkanlığı seçimi yapıldı. Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay'ın başkan seçildiği divan başkanlığının üyeleri de Divana Doğan Çakmak, Hüseyin Aksu, Alev Çağlayan ve Hale Coşkun Özcömert'ten oluştu.

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“MECLİS’İN FONKSİYONU BİTTİ”

Büyük bir coşkuyla karşılanan Kılıçdaroğlu, kongrede yaptığı konuşmada TBMM önünde yaşanan olaya değindi. Kılıçdaroğlu, “Dün TBMM’de bir kişi üzerine gazyağı döktü ve kendisini ateşe verdi. Niye? Geçinemiyor. 21. yüzyıl Türkiye’sinden bahsediyoruz. Size büyümenin yüzde 11 olduğu Türkiye’den söz ediyoruz. Gazetelere baktım. 1 sayfada bile yer almadı. Neden? Korkudan, baskıdan. Bunu yaparsak saraydaki zat üzülür mü. O işçi kardeşime söyleyeyim. Neden meclise geldin. Zaten meclisin fonksiyonu büyük ölçüde bitti. Git sarayın önünde yaksana kendini. Belki alevini görür ve şöyle yorum yapar; Beni çok seviyor kendisini ateşe verdi” şeklinde konuştu.

” İSTANBUL’U İHANET EDENLERE BIRAKMAYACAĞIZ”

“Herkes özellikle İstanbullu kardeşlerim şunu çok iyi bilsinler” diyen Kılıçdaroğlu, “2019 geliyor. Referandumda hangi sonucu elde ettiysek İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde daha büyük çoğunlukla aynı sonucu elde edeceğiz. İstanbul’u, İstanbul’a ihanet edenlere bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.



654 DELEGE OY KULLANACAK

Kongrede, İstanbul'daki 38 ilçeden seçilen 654 delege oy kullanıyor. Milletvekillerinin doğal delege olduğu kongreye çeşitli illerden çok sayıda da milletvekili katılıyor.

CHP il delegelerinin konuşmalarının ardından, Canan Kaftanoğlu, Türkiye'yi AKP'nin zulmünden kurtaracaklarını belirterek, “İstanbul'u İstanbul'dan yöneteceğiz. Yalova'dan Sinop'tan değil. Partimiz için çalışan herkes bizim için değerlidir ve hak ettiği saygıyı görecektir” dedi.

Canpolat ise konuşmasında, “Başta İstanbul olmak üzere 81 ilde oylarımızı yüzde 50’lere çıkarmak için adayım” diyerek, şöyle devam etti: “Biz Anadolu’dan dişimizle tırnağımızla buralara geldik. Genel Başkanımıza lafla sahip çıkmak olmaz. Cumhuriyet tarihinin en büyük yürüyüşünü gerçekleştirdi. Hak için hukuk için adalet için.”

Canpolat, bir arkadaşının arsa bağışladığını, kendi imkanlarıyla il binası yaptıracaklarını, pazartesi günü de temel atacaklarını söyledi.

GERGİNLİKLER DE YAŞANDI

Yoğun katılımın olduğu kongrede yer yer gerginlikler de yaşandı. Kongre'de il delegelerin konuşma yaptığı sırada, bir konuşma da CHP İstanbul İl Başkanı Yardımcısı Muhterem Aktaş yaptı. Aktaş'ın faaliyet raporu üzerine yaptığı konuşmanın protestolarla kesilmesi üzerine, Divan başkanı Aktaş'tan konuşmasını toparlamasını istedi. Aktaş, başkana “Daha başlamadım” yanıtını verdi. Bunun üzerine Divan Başkanı da “Faaliyet raporunda şerhiniz varsa konuşabilirsiniz, aksi halde konuşma hakkınız yok” deyince tartışmalara neden oldu.

Öte yandan İl başkanı, il yönetimi ve genel başkanı seçecek delege listeleri belli oldu.

Canpolat'ın listesi şöyle:

Canan Kaftancıoğlu’nun listesiyse şu şekilde oluştu:

Listelerin belli olmasının ardından seçim başladı.

Kurulan 6 sandıkta doğal delegelerle birlikte 654 delege oy kullandı. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar kapatıldı. Oy sayımına başlandı. Seçimde 325 delegenin oyunu alan Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Başkanı seçilirken, Cemal Canpolat 318 oyda kaldı.