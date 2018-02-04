CHP Kurultayı’nda ikinci gün

CHP’de dün yapılan Genel Başkanlık seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden seçilmesinin ardından, parti içi asıl yarış bugün yaşanıyor. 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ve 13 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) için 488 aday yarışıyor.

Zeynep GÜRCANLI ve Gökmen ULU tarihi kurultaydan son gelişmeleri aktarıyor…

CHP'de dün yapılan Genel Başkanlık seçimlerinin ardından, asıl “demokrasi şenliği” bugün gerçekleşiyor; Kurultayın, Parti Meclisi seçimlerinin yapılacağı ikinci gününde Ankara Spor salonu 488 adayın seçim propagandası nedeniyle, son derece renkli. CHP liderinin belirlediği 12 isimden 8’i de “Bilim Kurulu” na girebilmek için yarışacak.

60 kişilik Parti Meclisi için aday olan 488 CHP'li, kendilerini delegelere gösterebilmek, oylarını alabilmek için pankartlar, standlar, kalem ya da tişörtlerle kampanya yapıyorlar.

Adayların bazıları, ellerinde isimlerini taşıyan pankartlarla 10'ar kişilik grupları, isimlerine salonda gezdiriyorlar.

KRİTİK ADAYLAR TELEFON BAŞINDA

PM adaylarının bir bölümü kampanyaları ile kendilerini göstermeye çalışırken, asıl pazarlıklar telefon başında, ya da Ankara'nın çeşitli köşelerindeki otellerde, bürolarda yapılıyor.

CHP'nin kritik isimleri, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun “telefonunu” bekliyorlar.

Gelecek olan telefon, CHP'nin önde gelen tanınmış isimlerin, eski yöneticilerin ya da milletvekillerinin Kılıçdaroğlu'nun “anahtar listesine” girip girmeyeceklerini gösterecek.

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LİSTELER SAVAŞI

500 kişilik çarşaf listesinin kesinlik kazanıp da, tüm PM adaylarının isimlerinin önüne bir “numara” gelmesinin ardından ise, gözler “anahtar listelere” çevrilecek.

En çok merak edilen elbette, dün Genel Başkanlık seçimini kazanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesi olacak.

Ancak dünkü seçimi kaybeden, ancak 450'ye yakın oy alarak, delege nezdinde iddiasını sürdürdüğünü gösteren Muharrem İnce'nin ekibi de kendi “anahtar listesini” oluşturacak.

Selin Sayek Böke ve İlhan Cihaner'in başını çektiği grubun da kendi anahtar listesini hazırlaması bekleniyor.

ADAYLARIN İSİMLERİNİ KABİNLERE YAZDILAR

Bu arada yapılacak olan seçim için salon ortasına oy kullanımı için kabinler oluşturuldu. Divan tarafından adayların isimlerinin okunduğu sırada aday olan bazı kişilerin yakınları tarafından kabin içerisinde afişlerin asıldığı ve isimlerinin yazıldığı görüldü. Oy kullanılacak kabinlerin çoğunda bazı adayların afişleri yer alıyor.

GÖKMEN ULU, CHP'NİN ÖZEL DAVETLİSİ OLARAK KURULTAY'DA

ONUR KONUĞU OLARAK GELDİ, HABER YAZMADAN DURAMADI

CHP'nin 36. Olağan kurultayının bugün önemli bir konuğu vardı;

Sözcü Muhabiri Gökmen Ulu, CHP'nin “onur konuğu” olarak Kurultay'a davet edildi.

Ulu, bugün geldiği Kurultay'da birazdan anons edilip, CHP'lilere takdim edilecek.

Ancak Ulu, Ankara'ya “onur konuğu”olarak gelmesine rağmen, gazeteciliği ağır bastı.

Ulu, CHP delegelerinin kampanya yaptığı salonda gezdi, CHP'lilerle konuştu, ardından kurultay salonundaki SÖZCÜ masasına oturup, izlenimlerini yazmadan duramadı.

PM SEÇİMİ NASIL YAPILIYOR?

Genellikle “çarşaf liste”nin tercih edildiği kurultaylarda, 52 PM üyesi doğrudan delege tarafından seçiliyor. Genel Başkan tarafından Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) üyeliği için gösterilen 8 isim de doğrudan PM’ye giriyor.

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