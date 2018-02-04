CHP Kurultayında seçime girecek ilk liste ortaya çıktı

CHP’de bugün delegelerin oyuna sunulacak ilk liste belli oldu; Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bizzat hazırladığı 12 kişilik “bilim Kurulu aday listesi” resmen açıklandı. Listede sanatçı Onur Akın ile akademisyen Yunus Emre de var.

12 kişilik bu liste içinden delegeler, 8'i için oy kullanacaklar. Bilim Kurulu'na seçilecek olan 8 kişi de doğrudan Parti Meclisi'ne girecek. 60 kişilik Parti Meclisi'nin 8 kişisini Bilim kurulu üyeleri, 52 kişisinin ise “çarşaf listeden” seçilecek isimler oluşturacak.

BİLİM KURULUNUN ŞANSI DAHA FAZLA

Bilim Kurulu listesinde olan isimlerin şansı, 12 kişilik listeden 8 kişinin seçilecek olması nedeniyle çok daha fazla.

Bizzat Kılıçdaroğlu'nun hazırladiığı 12 kişilik, delegelere resmen açıklanan Bilim Kurulu aday listesinde şu isimler yer alıyor…

Prof DR Lale Karabıyık- Milletvekili, halen CHP Genel Başkan Yardımcısı

Prof Dr Zeki Kılıçarslan- Halen CHP Parti Meclisi üyesi

Doç Dr Sibel Özdemir – CHP İstanbul Milletvekili

Prof Dr Burhan Şenatalar- Bir önceki kurultayda PM'ye girmiş, Genel Başkan Yardımcısı olmuştu. Ancak Genel Başkan yardımcılığından istifa etti. PM üyeliği ise devam ediyor

Prof Dr Yüksel Taşkın- KHK ile ihraç edilen akademisyen

Prof Dr Fethi Açıkel- Kılıçdaroğlu daha önce de Açıkel'e Sencer Ayata'dan boşalan Bilim kurulu Başkanlığını teklif etmiş, ancak Açıkel PM üyesi olmadığı gerekçesiyle bu teklifi reddetmişti

Onur Akın – CHP'nin faaliyetlerinde kullandığı “bir ıslık da sen çal” şarkısının sahibi olan Onur Akın, ses sanatçısı

Prof Dr Ayşe Eser Tanışoğlu – 24. Dönem CHP Milletvekili

Murat Emir – CHP Ankara Milletvekili, tıp doktoru ve hukukçu

Doç Dr Yunus Emre- İstanbul Kültür Üniversitesi'nde akademisyen. Bir ara adı CHP İstanbul İl Başkanlığı için de geçmişti

Prof Ali Rıza Erbay- CHP'nin mevcut PM üyesi

Ömer Fethi Gürer – CHP Niğde Milletvekili