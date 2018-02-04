CHP Kurultayında seçime girecek ilk liste ortaya çıktı

12 kişilik bu liste içinden delegeler, 8'i için oy kullanacaklar. Bilim Kurulu'na seçilecek olan 8 kişi de doğrudan Parti Meclisi'ne girecek. 60 kişilik Parti Meclisi'nin 8 kişisini Bilim kurulu üyeleri, 52 kişisinin ise “çarşaf listeden” seçilecek isimler oluşturacak.
BİLİM KURULUNUN ŞANSI DAHA FAZLA
Bilim Kurulu listesinde olan isimlerin şansı, 12 kişilik listeden 8 kişinin seçilecek olması nedeniyle çok daha fazla.
Bizzat Kılıçdaroğlu'nun hazırladiığı 12 kişilik, delegelere resmen açıklanan Bilim Kurulu aday listesinde şu isimler yer alıyor…
Prof DR Lale Karabıyık- Milletvekili, halen CHP Genel Başkan Yardımcısı
Prof Dr Zeki Kılıçarslan- Halen CHP Parti Meclisi üyesi
Doç Dr Sibel Özdemir – CHP İstanbul Milletvekili
Prof Dr Burhan Şenatalar- Bir önceki kurultayda PM'ye girmiş, Genel Başkan Yardımcısı olmuştu. Ancak Genel Başkan yardımcılığından istifa etti. PM üyeliği ise devam ediyor
Prof Dr Yüksel Taşkın- KHK ile ihraç edilen akademisyen
Prof Dr Fethi Açıkel- Kılıçdaroğlu daha önce de Açıkel'e Sencer Ayata'dan boşalan Bilim kurulu Başkanlığını teklif etmiş, ancak Açıkel PM üyesi olmadığı gerekçesiyle bu teklifi reddetmişti
Onur Akın – CHP'nin faaliyetlerinde kullandığı “bir ıslık da sen çal” şarkısının sahibi olan Onur Akın, ses sanatçısı
Prof Dr Ayşe Eser Tanışoğlu – 24. Dönem CHP Milletvekili
Murat Emir – CHP Ankara Milletvekili, tıp doktoru ve hukukçu
Doç Dr Yunus Emre- İstanbul Kültür Üniversitesi'nde akademisyen. Bir ara adı CHP İstanbul İl Başkanlığı için de geçmişti
Prof Ali Rıza Erbay- CHP'nin mevcut PM üyesi
Ömer Fethi Gürer – CHP Niğde Milletvekili