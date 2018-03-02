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CHP ve MHP’li belediyeler arasında arazi gerilimi

Adana'da, MHP'li Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li Çukurova İlçe Belediyesi ekipleri arasında, Aşıklar Bulvarı üzerinde bulunan 28 dönümlük arazi nedeniyle tartışma yaşandı.

android-time 17:44 2 Mart 2018
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CHP ve MHP’li belediyeler arasında arazi gerilimi
Adana'da, MHP'li Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li Çukurova İlçe Belediyesi ekipleri arasında, Aşıklar Bulvarı üzerinde bulunan 28 dönümlük arazi nedeniyle tartışma yaşandı.

Merkez Çukurova ilçesindeki Aşıklar Bulvarı üzerinde bulunan toplam 28 dönüm arazi üzerinde, CHP’li Çukurova Belediyesi ‘Çanakkale Şehitler Parkı’ yapmak için proje geliştirdi. MHP’li Büyükşehir Belediyesi ise söz konusu alanın kendilerine ait olduğunu belirterek projeye karşı çıktı.

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Araziyle ilgili her iki belediye arasında sorunun çözümü için görüşmeler yapıldı. Bugün sabah saatlerinde ise Büyükşehir Belediyesi ekipleri, zabıta eşliğinde bölgeye gelerek Çukurova Belediyesi’nce projeyle ilgili hazırlanan açık hava reklam panolarını kaldırdı.

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TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Açık hava reklam panolarının kaldırılması üzerine Çukurova Belediyesi’ne ait iş makinelerini getiren görevliler, reklam panolarını yerine koydu. Büyükşehir Belediyesi görevlileri ise buna karşı çıktı. Her iki belediyeden onlarca kişinin toplanmasının ardından yaşanan gerilim tartışmaya dönüştü.

ADANA'DA, ÇUKUROVA BELEDİYESİ'NİN YAPTIRMAK İSTEDİĞİ "ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ PARKI" İNŞASINDA, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARAZİNİN KENDİLERİNE AİT OLDUĞUNU VE İZİN ALINMADIĞINI İLERİ SÜREREK ÇALIŞMALARI DURDURUNCA, GÖREVLİLER ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI. POLİSİN ARAYA GİRMESİYLE GERGİNLİK YATIŞTIRILDI, İNŞAAT DURDURULDU.

ADANA’DA, ÇUKUROVA BELEDİYESİ’NİN YAPTIRMAK İSTEDİĞİ “ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ PARKI” İNŞASINDA, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARAZİNİN KENDİLERİNE AİT OLDUĞUNU VE İZİN ALINMADIĞINI İLERİ SÜREREK ÇALIŞMALARI DURDURUNCA, GÖREVLİLER ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI. POLİSİN ARAYA GİRMESİYLE GERGİNLİK YATIŞTIRILDI, İNŞAAT DURDURULDU.

Bölgeye gelen polis ekipleri, tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Belediye üst yöneticilerinin devreye girmesiyle gerginlik sona erdi. Tartışmalara yol açan arazi sorununun görüşmelerin ardından çözüme kavuşturulacağı bildirildi.

DHA

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Son güncelleme: android-time 17:4502.03.2018
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