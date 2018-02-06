CHP’de değişim 10’da kaldı

CHP'nin kurultaydan sonraki en yetkili organı olan Parti Meclisi için 500'ü aşkın isim mücadele etti ancak değişim 10 kişi ile sınırlı kaldı.

CHP’nin kurultaydan sonraki en yetkili organı olan Parti Meclisi için 500’ü aşkın isim mücadele etti ancak değişim 10 kişi ile sınırlı kaldı. Kurultaydaki seçim sonucu mevcut PM'de olan 28 isim, yeni PM'ye de girdi. 24 isim ise yeni PM üyesi oldu. Ancak bu 24 isim, daha önceki yıllarda da PM'de görev yapmıştı. Bir iki dönem PM üyeliğine ara verdikten sonra tekrar döndüler. 10 isim ise ilk kez PM üyeliğine seçildi. Böylelikle CHP Parti Meclisi kendisini sadece 10 kişi ile yeniledi.

Bugüne kadar PM'de hiç görev almayan ve son kurultay ile PM'ye giren isimler, Yavuz Karan, Emine Gülizar Emecan, Ayça Taşkent, Pınar Uzun, Gamze Pamuk Ateşli, Gökhan Zeybek, Semra Dinçer, Gülçin Timur, Gökçe Gökçen, Erbil Aydınlık ve Fatma Güner olarak sıralandı.

YENİDEN SEÇİLDİLER

Kurultay öncesi PM'de yer alan ve son kurultayda tekrar seçilen isimler ise, Haluk Koç, Selin Sayek Böke, Yıldırım Kaya, Orhan Sarıbal, Ali Öztunç, Seyit Torun, Mehmet Ali Çelebi, Hakkı Suha Okay, Yaşar Seyman, Veli Ağbaba, Gülizar Biçer Karaca, Aykut Erdoğdu, Emre Çam, Çetin Osman Budak, Öztürk Yılmaz, Sera Kadıgil, Gamze Taşcıer, Bülent Tezcan, Turan Hançerli, Necati Yılmaz, Tekin Bingöl, Sevda Erdan Kılıç, Haydar Akar, Gamze Akkuş İlgezdi, Haluk Pekşen, Bülent Kuşoğlu, Erdal Aksünger, Gaye Usluer oldu.

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YENİ AMA ESKİLER

Daha önceki dönemlerde PM üyesi olan ancak bir önceki PM'de bulunmayan ve son kurultay ile PM'ye giren isimler ise, Gökhan Günaydın, Faik Öztrak, Erdoğan Toprak, Gül Çiftçi, Ali Haydar Hakverdi, Onursal Adıgüzel, Oğuz Kaan Salıcı, Muharrem Erkek, Akif Hamzaçebi, Tuncay Özkan, Ali Şeker, Bülent Ecevit Tatlıdil oldu.