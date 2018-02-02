CHP’de kurultay heyecanı… Şehitler nedeniyle ‘coşkulu faaliyetler’ iptal edildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP kurultayı öncesi yaptığı açıklamada ‘’Kritik bir süreçten geçiyoruz. Şehitlerimizin olduğu bir ortamda, kurultaya coşku katacak etkinliklerin tamamını iptal ettik” dedi. Bingöl, Muharrem İnce'nin delege üzerinde baskı yapıldığı iddiaları için de “Siyasettir yanlış bilgiler aktarılıyor olabilir, farklı algı yaratılmak üzere arkadaşlarımız yönlendiriliyor olabilir ama en ufak baskı olmadığını net şekilde ifade edebilirim” karşılığı verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, kurultayın yapılacağı Ankara Spor Salonu’nda gazetecilerle bir araya geldi ve hazırlıklarla ilgili bilgi verdi. “Adalet ve Cesaret” temasıyla yapılacak kurultayda, salon da tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun posterleri ile donatıldı.

Ağırlıklı olarak mavi rengin dikkat çektiği kurultay salonunda, Berberoğlu’na özgürlük taleplerinin yer aldığı, “Güzel günler göreceğiz, Birgün mutlaka buluşacağız özgürlükte” afişlerinin yanı sıra “Biz adaletli bir Türkiye istiyoruz, Barışı birlikte inşa edeceğiz, “Biz biriz, biz bütünüz, biz vatanseveriz, Özgür basın varsa özgür toplum vardır, Değişimi ancak devrimciler yapar, Adalet güneş gibi doğacak, Güven Türkiyem biz varız” yazılı afişler asıldı.

‘'İKİ BÜYÜK ESERİM''

Kılıçdaroğlu’nun büyük resminin altında “CHP’li olmak bağımsızlık, özgürlük ve halk için yılmadan mücadele etmek demektir. Yolumuz, bu onurlu tarihi yazanların yoludur” yazılırken, Atatürk’ün büyük resminin altında ise “Benim iki büyük eserim var. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisidir” sözleri yer aldı. Ayrıca ilk kez CHP kurultayında lazer ışıklar kullanılacak. Kılıçdaroğlu’nun tribünleri selamlaması için alanın etrafında dolanan bir platform da kuruldu.

KONSEPT DEĞİŞİKLİĞİ

Kuırultayda bu kez konsept değişikliğine gittiklerini söyleyen Bingöl, delegelerin salonun orta alanına, gazetecilerin ise, tribündeki platformda yer alacağını söyledi. Örgütlerden talepler geldiğini kaydeden Bingöl,“Enis Berberoğlu’na Özgürlük” kampanyası başlatacaklarını ve salonda ilk imzaları toplayacaklarını kaydetti. Berberoğlu’nun PM’nin “onur üyesi” olması için önerge verileceğini de bildirdi.

PROVOKASYONA İZİN YOK

Kurultayın sakin bir ortamda geçeceğini, provokatif eylemlere izin vermeyeceklerini ve tüm önlemlerin alındığını anlatan Bingöl, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dışında da aday adayları olduğuna dikkat çekti. Aday adaylarının delegelerin yüzde 10 imzasıyla divana başvuracaklarını ve bu imzaları topladıkları taktirde resmen aday olacaklarını söyleyen Bingöl, adaylığı kesinleşenlerin kurultay konuşması yapacağını belirtti. Genel başkanın da 1266 delegenin özgür iradesiyle seçileceğini vurguladı.

İKTİDARIN GÖSTERGESİ

Gazetecilerni sorularını da yanıtlayan Bingöl, PM başvurularının çokluğuna ilişkin bir soruya, “Bu CHP’nin iktidar yolunda olduğunun bir göstergesidir” dedi.

ŞARKI TÜRKÜ YOK

Kurultay için özel bir şarkı hazırladıklarını ancak şarkının kullanılmayacağını söyleyen Bingöl, “Kritik bir süreçten geçiyoruz. Şehitlerimizin olduğu bir ortamda, kurultayımıza coşku katacak etkinliklerin tamamını iptal ettik. Bu nedenle müzik dinletisi ve folklar gösterisi gibi etkinler ise olmayacak” dedi.

Muharrem İnce’nin delegelere baskı yapıldığı yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine Bingöl şöyle konuştu: ‘'Kendisiyle görüştüm. Baskı iddiası, kurultay delegelerine haksızlık olur. Hiçbir arkadaşımıza en ufak baskı yapılmadı, tek somut örnek yok. Genel Başkanımızın hiçbir delegeyle il başkanıyla bu konuda tek bir görüşmesi olmadı. Ne benim ne diğer arkadaşlarımın hiçbir delegeyi özel olarak arayarak, çağırarak, mesaj atarak yönlendirme örneği yoktur. Ama farklı algı yaratmak için, arkadaşlarımız yönlendiriliyor olabili, en ufak baskı olmadığınım net şekilde ifade edebilirim.''