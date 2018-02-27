CHP’de tüzük tartışması: “CHP’nin kurucusu Atatürk’tür” ifadesi taslakta yok

CHP, 9-10 Mart'ta gerçekleşecek kurultay ile son halini alacak yeni tüzüğünü görücüye çıkardı. Ankara'da gerçekleşecek iki günlük tüzük kurultayı için hazırlanan "tüzük taslağı" ortaya çıktı. Taslağın oluşmasıyla birlikte, CHP'de tartışmalar da başladı. Bunun üzerine bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, "bu gerçek değil, tamamen yalan, trol mantığı ile üretilmiş bir şeydir" diyerek tepki gösterdi.

Hazırlanan yeni tüzük için “CHP’nin ekseni kayıyor” diyen var, “genel sekreter iyice siliniyor” diyen de. Yeni tüzüğün ayrıca, Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilmesi sistemine de “adaptasyon” içerdiği yorumları yapıldı.

İşte CHP’de ortaya çıkan taslak tüzük ve bunun etrafında yaşanan tartışmalar:

“TÜZÜĞÜN İLK MADDELERİ İLE NİYE OYNUYORSUNUZ?”

CHP tüzüğü, sadece teknik maddeleriyle değil, CHP’nin ilkelerini ve duruşunu özetleyen maddeleriyle de değişiyor.

Bir grup vekil, tüzüğün “kuruluş ve ilkeler” bölümünde yapılacak değişiklikleri eleştiriyorlar. CHP tüzüğünün kuruluş ve ilkelerini içeren ilk maddelerin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ilk maddeleri gibi “kritik” olduğuna dikkat çeken bu grup, “tüzüğün bu ilk maddelerini değiştirmeye neden gerek görüldü. CHP, kurucusu olan Kuvayı Milliye’den bahseden maddelerde yapılacak değişiklikle mi daha etkin olacak? Teknik maddeler değişsin, ama ilkeler maddelerine dokunulmasın. Aksi halde, CHP’nin ekseni kayar” yorumlarında bulunuyorlar. Taslak tüzükte yer alan “Kuvayı Milliye ruhuyla” ifadesini eleştiren bu grup, CHP’nin bizzat “Kuvvayı Milliye’nin devamı olduğunu” vurguluyarak, “bu ifadeyi ancak yeni kurulan partiler tüzüklerine koyarlar. CHP’nin kendisi Kuvayı Milliyedir” eleştirisini getiriyorlar.

2. FIKRADA BULUNAN “ATATÜRK KURUCUDUR” İFADESİ ÇIKARILMIŞ!

Taslak tüzük metnine yönelik bir başka eleştiri ise, mevcut CHP tüzüğünde yer alan 1. madde 2. fıkradaki Atatürk’e ilişkin bölümün çıkarılmış olması. Mevcut tüzükte yer alan, “CHP’nin kurucusu, önderi ve ilk Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk’tür” ibaresi taslaktan çıkarılmış.

“TEK VEKİL ÇIKARAN İLLERDE” ÖN SEÇİM KALKIYOR

Taslak tüzükte yer alan yeni bir unsur, CHP’nin tek vekil çıkardığı illerde önseçimin kaldırılması. Şu anda CHP’nin 24 ilden tek vekili bulunuyor.Taslağa konulan bu madde ile, Genel Merkez’in vekil adaylarını merkez yoklama ile seçmek konusunda elini iyice güçlendirdiği eleştirisi yapılıyor. İstanbul, İzmir ve Ankara dışındaki neredeyse tüm vekillerin Genel Merkez tarafından atanmasının yolu açılıyor.

İKİ ÇEŞİT ÜYELİK GELİYOR

Yeni taslak tüzükte CHP üyeliği “üye” ve “destekçi üye” olarak ikiye ayrılıyor. Aidatını ödemeyen, parti faaliyetlerine katılmayan ancak daha önce üye olmuş kişiler “destekçi üye” sınıfına dahil ediliyor, oy kullanma hakları ancak üyelik gerekliliklerini yerine getirildiğinde kendilerine tanınıyor.

AD SİLME GELİYOR

Yeni taslağa göre, bir üyenin başka bir partiden sandık görevi aldığı tespit edildiğinde, MYK tarafından üyeliği doğrudan silinebiliyor.

GENEL SEKRETER İYİCE SİLİKLEŞİYOR

Taslak tüzükle, CHP’de bir dönem “ikinci adam” konumundaki Genel Sekreterlik koltuğu iyice etkisizleştiriliyor. Tüzükte, Genel Başkan’ın yokluğunda kendisine vekalet etmek üzere “genel başkan yardımcılarından birini görevlendireceği” yer alıyor, böylece Genel Sekreterlik “vekalet” için bile yolu kapatılıyor.

MYK’YI GENEL BAŞKAN İLE PARTİ MECLİSİ BİRLİKTE BELİRLİYOR

Yeni taslak tüzükte en çok dikkat çeken maddelerden biri ise, halen sadece Genel Başkan tarafından oluşturulan MYK konusunda, Parti Meclisi’ne de söz hakkı verilmesi. Mevcut tüzük uyarınca kaç genel başkan yardımcısı olacağını ve kimlerin bu görevlere atanacağını tek başına Genel Başkan belirliyor.

Taslak tüzüğe göre ise, Genel Başkan’ın sadece örgüt, idari işler, hukuk işleri, yerel yönetimler ve genel sekreteri belirleyebileceği kayda geçiriliyor. Kalan genel başkan yardımcılıklarının ise Parti Meclisi üyeleri tarafından seçileceği ifade ediliyor.

CUMHURBAŞKANI ADAYI SEÇMEN YOKLAMASIYLA BELİRLENİYOR

Yeni taslak tüzükte öne çıkan unsurlardan biri de, yeni tüzüğün Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilmesi sistemine adapte edilmesi. Taslak tüzüğe göre, cumhurbaşkanı adayı seçmen yoklaması, ön seçim, aday yoklaması, merkez yoklaması yöntemlerinden biriyle belirlenecek.

GENÇLİK KOTASI VE YAŞI DEĞİŞİYOR

CHP yönetiminde mevcut tüzüğe göre yüzde 33 kadın kotası yüzde 10 da genç kotası uygulanıyordu. Taslak tüzükte kadın kotası olduğu gibi korunurken, genç kotası yüzde 20’ye çıkarılıyor, “genç” statüsüne girenlerin yaşı için üst sınır ise 35 olarak belirleniyor.

TUNCAY ÖZKAN’DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Sözcü’nün yaptığı tüzük haberi ile ilgili bir açıklama yaparak, “bu gerçek değil” diyerek tepki gösterdi.

Tuncay Özkan yaptığı açıklamada, “Atatürk ifadesi tümüyle eski tüzükte yer aldığı gibi yeni tüzükte de bulunuyor. Atatürk bizim kurucumuz, yol göstericimiz, önderimiz ve bundan sonrada ki yüzyıllarda da yolumuzu aydınlatmaya devam edecek liderimizdir. Atatürk’ün tüzükte çıkarıldığı ifadesi tamamen yalan, trol mantığı ile üretilmiş bir şeydir” dedi