CHP’li Emir’den 42 yıllık ‘Fesli’ iddiası!

CHP’li Emir: Kadir Mısırlıoğlu, Erdoğan’ın oylar çalınarak MSP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı olduğu kongrenin divan başkanıymış.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçen hafta tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiği, kamuoyunda ‘Fesli’ olarak bilinen Kadir Mısırlıoğlu’nun 42 yıl öncesinden tanıştıklarını iddia etti.

Erdoğan'ın, gençlik kolları başkanı seçildiği Milli Selamet Partisi (MSP) İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi'nde hile yapılarak oyların çalındığını savunan CHP'li Emir, kongrede divan başkanının Kadir Mısırlıoğlu olduğunu belirterek “Anlayacağınız Mısırlıoğlu ile Erdoğan arasındaki işbirliği ile omuz omuza yürüme çok eski yıllara dayanmakta; seçim hileleri de MSP geleneğinin ve bugünkü uzantılarının temel özelliklerinden biri olmaktadır” dedi.

ATATÜRK’E YÖNELİK ÇİRKİN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

CHP'li Emir, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Atatürk'ün heykellerini kastederek “Köpek leşi gibi sürüklendiğini göreceksiniz” diyen Kadir Mısırlıoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hastanede ziyaret edilmesini eleştirerek, bu ziyaretin normal bir hasta ziyareti olmadığına dikkat çekti.

HİLE İDDİASI!

“Bu ziyaretin insani bir hasta ziyareti olmaktan öte, Atatürk düşmanlarına verilmiş yüreklendirici bir mesaj olduğu açıktır” diyen Emir, Kadir Mısırlıoğlu ile Erdoğan'ın, 42 yıl önce, oyların çalındığı MSP İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi'nde yollarının kesiştiğini; bu kesişmenin hikayesinin de Serkan Yorgancılar'ın ‘İslamcı Gençliğin Yazılmamış Öyküsü AKINCILAR' isimli kitabında anlatıldığını belirtti.

Söz konusu kitapta, dönemin MSP'li işadamı Yakup Kaldırım'ın, Erdoğan'ın ‘hileyle gençlik kolları başkanı seçildiğine ilişkin’ iddialara yer verildiğini kaydeden CHP'li Emir, şöyle dedi: “Erdoğan ve Mısırlıoğlu yolları daha ilk gençlik yollarında kesişmiş. Mısırlıoğlu, Erdoğan'ın Milli Selamet Partisi (MSP) İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı seçildiği kongrede divan başkanlığı yapmıştır. MSP'li işadamı Yakup Kaldırım'ın yayınlanmış anılarına göre de bu kongrede hile yapılmıştır, oylar çalınmıştır ve Mısırlıoğlu da bu oy çalınmasına göz yumarak, Sayın Erdoğan'ın İstanbul Gençlik Kolları Başkanı olmasının önünü açmıştır. Yani anlayacağınız Mısırlıoğlu ile Erdoğan arasındaki işbirliği ile omuz omuza yürüme çok eski yıllara dayanmakta; seçim hileleri de MSP geleneğinin ve bugünkü uzantılarının temel özelliklerinden biri olmaktadır.”