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CHP’li İnce, genel başkanlığa adaylığını Ankara’da duyuracak

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP genel başkanlığı için adaylığını, Ankara'da 22 Ocak Pazartesi günü saat 12.00'de düzenleyeceği toplantıyla duyuracağını söyledi. Dün de Ümit Kocasakal CHP genel başkanlığına aday olduğunu açıklamıştı.

13:0818 Ocak 2018
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CHP’li İnce, genel başkanlığa adaylığını Ankara’da duyuracak
CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP genel başkanlığı için adaylığını, Ankara'da 22 Ocak Pazartesi günü saat 12.00'de düzenleyeceği toplantıyla duyuracağını söyledi. Dün de Ümit Kocasakal CHP genel başkanlığına aday olduğunu açıklamıştı.

Partisinin önceki kurultayında da aday olan ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerisinde kalan Muharrem İnce, şubat ayında yapılacak kurultayda genel başkanlığa yeniden aday olacağını açıkladı. CHP’li İnce, adaylığını basın toplantısıyla ilan edeceğini belirterek, “22 Ocak Pazartesi günü, saat 12.00’de, Ankara´da adaylığımı açıklayacağım. Toplantının yeri, henüz belli değil. Toplantı yerini de duyuracağız” dedi.

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DHA

Son güncelleme: 13:1518.01.2018
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