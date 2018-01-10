CHP’li Özgür Özel TBMM Başkanı’nın 2. makam odasının fotoğraflarını paylaştı, TBMM’de gerginlik çıktı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, dekorasyonunu tümüyle yenilettiği “Şatafatlı” makam odasından sonra, Genel Kurul’un içinde bulunan muhalefet salonunu da kendisine 2. makam odası yaptı. Kahraman, CHP, MHP ve HDP’li grup başkanvekilleri ile milletvekillerinin kullandığı 45 metrekarelik "Ortak dinlenme salonunu" kendisine ayırdı. En sert tepki CHP'den geldi. Meclis'te çıkan tartışmalar CHP Grup Grup Başkanvekili Özgür Özel'e uyarı cezası verildi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, dekorasyonunu tümüyle yenilettiği “Şatafatlı” makam odasından sonra, Genel Kurul'un içinde bulunan muhalefet salonunu da kendisine 2. makam odası yaptı. Kahraman, CHP, MHP ve HDP'li grup başkanvekilleri ile milletvekillerinin kullandığı 45 metrekarelik “Ortak dinlenme salonunu” kendisine ayırdı.

Genel Kurul salonunun muhalefet bölümünün arkasında yer alan 45 metre karelik dinlenme odası, Meclis tatili sırasında tadilat geçirdi ve Başkan Kahraman'a 2. makam odası oldu. Bu odada daha önce milletvekillerinin çalışması için iki bilgisayar, fotokopi makinesi, masa ve koltuklar yer alıyordu.

Başkanın bu girişimi tepki çekti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Meclis Başkanı TBMM tatildeyken burayı da kendi zevkine uygun bir makam odasına dönüştürmüş'' dedi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da, “Bize haber verilmeden yapılan bu değişiklikten üzüntü duyduk'' açıklaması yaptı.

GENEL KURULDA ‘MAHREM ODA' TARTIŞMASI

TBMM Başkanına 2. makam odası, Genel Kurulda da tartışmaya yol açtı. Tadilatı yapılan odanın fotoğrafları milletvekilleri tarafından paylaşıldı. Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, “Orası mahrem alan, çekim yapılmasını milletvekilliğiyle bağdaştırmıyorum, kınıyorum. Kim yaptıysa yazıklar olsun diyorum” dedi.

“İSMAİL KAHRAMAN İŞGALCİDİR”

Bu sözler üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Gizli değil, bütün personelin gözü önünde çektim. Basına dağıttık. Orası mahrem alan değil. İsmail Kahraman da işgalcidir” dedi. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, odaya Başkanvekilleri dışında kimsenin giremeyeceğini belirterek, “Orası sadece başkan veya oturumu yöneten başkanvekiline aittir. Fotoğraf çekilmesi tamamen saygısızca yapılmış bir harekettir” dedi.

UYARI CEZASI ALDI

Yenilenen odanın fotoğrafını çeken CHP'li Özgür Özel, uyarı cezası aldı. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, uyarma yerine ‘geçici çıkarma' cezası verilmesini istedi. HDP ve MHP grup başkanvekilleri uyarma cezasına karşı çıktı. Uyarma cezası alan Özel ise, “Boynum kıldan ince, savunma da yapmayacağım” diye tepkisini dile getirdi.

İşte Özgür Özel'in paylaştığı ve tartışma yaratan o fotoğraflar…



