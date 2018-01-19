CHP’li Özkan’dan salonu ayağa kaldıran konuşma!

Halk TV’de ekrana gelen Uğur Dündar ile Halk Arenası’na konuk olan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, salonu ayağa kaldıran bir konuşma yaptı. Türkiye’nin olası Afrin operasyonuna da değinen Özkan, “AKP iktidarı bu operasyonla bir şey elde edemez” dedi.

Halk TV'de ekranlara gelen ve izlenme rekorları kıran, Türkiye'nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’ın hazırlayıp sunduğu ‘Halk Arenası’ bu hafta İzmir Güzelbahçe'den sevenleriyle buluştu. Konuklarından, yurtseverliği, Atatürk sevgisi ve demokrasiye gönül vermesi nedeniyle 5 yıla aşkın süre demir parmaklıkların ardında mağduriyetler yaşayan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan yaptığı açıklamalarla salonu ayağa kaldırdı. İLGİLİ HABER Gezici, son anket araştırmasının sonuçlarını ilk defa Halk Arenası'nda açıkladı “AKP ÇOCUKLARIMIZIN KANINI DÖKMEK DIŞINDA BİR ŞEY ELDE EDEMEZ” Olası bir operasyon konusuna değinen CHP’li Özkan,”Türkiye’nin bölgede bundan sonraki yolculuğunu, Türkiye’deki gerçekler konusunu açıkça halkımıza dosdoğru anlatmamız lazım. Biz bölgenin bataklığı içerisinde bu tür operasyon mücadelesiyle herhangi bir şey elde edemeyeceğiz. Bu tür operasyonların bize kazandıracağı hiçbir şey kalmamıştır. AKP iktidarı çocuklarımızın kanını dökmek dışında buradan bir şey elde edemez” ifadelerini kullandı. İLGİLİ HABER Halk Arenası İzmir'de! Heyecan dorukta...