CHP’li Pekşen’den Erdoğan’a şert eleştiri

CHP Trabzon milletvekili Haluk Pekşen: Erdoğan'ın batıdan randevu bedeli, ABD'de boeing, Fransa'da Airbus almak.

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa ziyaretine sert tepki gösterdi. Erdoğan'ın geçen yıl ABD'ye yaptığı ziyaret sırasında THY'nin bu ülkeden 11 milyar dolarlık Boeing uçağı aldığını, şimdi Fransa'dan da 25 adet Airbus yolcu uçağı alımı için imza atıldığını söyleyen Pekşen, “Cumhurbaşkanı Erdoğan Batı'dan randevu alabilmek için, uçak alıyor. O uçakların bedelini de Türk halkı ödüyor. O randevuların bedelini, elektriğe, sigaraya, dolaylı vergilere zam olarak Türk vatandaşları ödüyor” dedi.

Erdoğan'ın Türkiye'de, Türk kamuoyuna yönelik yaptığı konuşmalarda hem ABD'ye, hem de Avrupa'ya çok sert eleştiriler getirdiğine de vurgu yapan Pekşen, “Eyyy Avrupa, Eyy Amerika diye nutuk atarsın, sonra da randevu koparmak için bastırır parayı, uçak alırsın” ifadesini kullandı.

“MACRON, “ERDOĞAN'A UÇAK SATIP, İNSAN HAKLARINI ANLATACAĞIM” DEMİŞTİ, ÖYLE DE YAPTI”

Geçen ayın sonunda Fransa'da olduğunu, Erdoğan'ın yapacağı ziyaretin Fransız kamuoyunda çok tartışıldığını da anlatan Pekşen, şöyle konuştu; “Fransız kamuoyunda Erdoğan'ın ülkeye ziyarette bulunmasına yönelik büyük eleştiri vardı. Bu eleştiriler artınca, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 1 Ocak'ta bir açıklama yaparak, Erdoğan'ı niye davet ettiğini anlattı, “Erdoğan'a burada uçak satıp, bir de Fransız Yurttaşlık Bildirgesi'ndeki insan hakları ve özgürlükleri anlatacağım” dedi. Aynen de öyle yapmış görünüyor. Uçakları aldık. Bir de üzerine füze aldık. Ayrıca basın toplantısında Macron, özgürlüklerden, insan haklarından bahsedip, Yurttaşlık Bildirgesini de Erdoğan'a anlattı. Dediğini aynen yaptı”.

“BOEİNG VE AİRBUS'UN ELDE KALAN UÇAKLARINI ALIYORUZ…”

Pekşen, THY'nin bilançolarının son dönemde büyük zarar verdiğini, hatta Varlık Fonu'nun bile THY'nin bu zararlarını karşılamak için kullanıldığını da ifade ederek, şöyle konuştu;

“Alınan uçaklara bir bakın; Zarar eden THY, bir de gidip Boeing ve Airbus'un elde kalan alınan uçaklarını satın alıyor. Hem Boing'den, hem de Airbus'tan alınan uçakların hepsi büyük uçaklar. Dolayısıyla işletme maliyeti çok fazla olan, uzun mesafe uçması gereken uçaklar. Ancak THY ne yapıyor? Randevu koparacağız diye Airbus'un ve Boeing'in elde kalmış, işletme maliyeti yüksek 777 gibi, A 350 gibi büyük uçaklarını alıp, bunlarla kısa mesafe, mesela Ankara-İstanbul uçuşu yapıyor. Bir uçağın normal bakımı 20 bin milde bir, motor bakımı ise 1000 iniş-kalkışta yapılır. Küçük uçakların motor bakımları daha ucuz, büyük uçakların ise çok pahalıdır. Şimdi THY bu büyük uçaklarla Ankara-İstanbul gibi kısa mesafeleri uçup, uçakları sürekli bakımına sokuyor. Bu da işletme maliyetini çok arttırıyor. İkinci konu ise, THY'nin filosunu tek bir şirket yerine, iki şirketten oluşturması. Hem Boeing'den, hem de Airbus'tan uçak aldığınızda, hem pilot eğitimini, hem yedek parça stoğunu, hem de teknik bakımı birbirinden çok farklı, iki ayrı şirketin ürettiği uçaklar için, iki ayrı şekilde yapıyorsunuz. Yani maliyet, burada da ikiye katlanıyor.”