CHP’li vekil Basmacı Halk Arenası’nda açıkladı! CHP’li belediyeler neden hedefte…

Halk TV’de ekranlara gelen ve izlenme rekorları kıran, Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu 'Halk Arenası' bu hafta Bergama'ya konuk oldu. Halk Arenası konuklarından, demokrasinin olmazsa olmazlarından sivil toplum kuruluşlarına verdiği destekle dikkatleri üzerinde toplayan Denizli Milletvekili Melike Basmacı, şu son günlerde CHP'li belediyelere yapılan operasyonu değerlendirerek, neden CHP'li belediyelere operasyon yapıldığını tek tek anlattı.

Uğur Dündar ile Halk Arenası programına katılan CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı CHP'li belediyelere yapılan operasyonları değerlendirdi ve önemli açıklamalarda bulundu.

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NEDEN CHP'Lİ BELEDİYELERE OPERASYON YAPILIYOR?

CHP'li belediyelere yapılan operasyonların nedenlerini anlatan CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı, AKP'nin kendi belediye başkanlarının suçunu örtmek için CHP'li belediyelere operasyon yapıldığını söyledi. Basmacı, “Bugün tüm dünya ülkemizden bahsediyor. Ama nasıl bahsediyor? Bütün dünyada rüşvetle anılıyoruz. Demokratik olmayan, gazetecilerin, milletvekillerinin içeride olduğu, kimsenin başını kaldıramadığı, kaldırıldığında ya FETÖ’cü ya da başka şekilde tanımsız ifadelerle tanımlandırıldığı bir süreçten geçiyoruz. Böyle bir süreçte kendi belediye başkanlarının günahlarını örtmek için bizimkileri suçlaması çok normal. O kadar enteresan ki, sanki AKP’de hiç FETÖ’cü yok, bütün FETÖ’cüler, bütün PKK’cılar, IŞİD’ciler hepsi Cumhuriyet Halk Partisi’nde” ifadelerini kullandı.

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