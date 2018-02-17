CHP’li vekilden Bakan’a teşekkür

CHP Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, Mersin Mezitli’de denize sıfır olan 76 dönümlük bir alanın, otel yapılmak üzere 2 şirkete verildiğini açıkladı. Çamak, ‘’82 milyonun yaşam alanına sahip çıkın’’ dedi. TBMM’de yaptığı bu açıklamadan sonra AKP Mersin Milletvekili ve Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan, CHP’li Çamak’ı arayıp, ‘’Böyle bir şeye asla izin vermeyiz. Artık sözünün bile edilemeyeceğini bilmenizi isterim” dedi. Çamak da, ‘’82 milyon adına Bakan Lütfi Elvan’a teşekkür ediyorum’’ açıklaması yaptı.

Cumhuriye Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, bir süre önce TBMM’de bir açıklama yaparak Mezitli Tece bölgesindeki Deniz Mahallesi'nde şehir planında yaşam alanı, spor ve park alanı olarak işaretlenmiş, denize sıfır 76 dönümlük alanın 2 şirkete tahsis edildiğini duyurdu. Çamak ”Arazinin turizm tesisi yapılmak üzere 2 özel şirkete verilmesi, vatandaşın vicdanını yaraladı. Yanlıştan dönün. Bu ortak değerlerimizin ve açık alanlarımızın toplumsal müzakere ve uzlaşma süreçlerinden geçmeden, sağlığımız ve insanlarımızın beklentileri hiçe sayılarak, sadece idari otorite kararları ve yatırımcı kurum ve kişilerin niyeti üzerinden kısa vadeli mali beklentilerle belli çevrelere peşkeş çekilmesi asla kabul edilemez” dedi.

BAKAN ARADI

Hüseyin Çamak'ın bu konuşmasından üç gün sonra Mersinli Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, CHP’li Çamak'ı arayarak, “Böyle bir şeyin artık sözü bile edilemez” dedi. Elvan konuyu araştırdığını belirterek ” Artık sözünün bile edilemeyeceğini bilmenizi isterim” dedi. Çamak da TBMM Genel Kurulu'nda bu kez Bakan Elvan'a teşekkür ederek, “Ülkemizde böyle güzel gelişmelerin de olmasının mutluluğuyla, tüm Mersinliler ve 82 milyon vatandaşımız adına Sayın Bakan Lütfi Elvan'a teşekkür eder, gelişmelerin halkımızın yararına sonuçlanması için bu sorunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı belirtmek isterim” dedi.