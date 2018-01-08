CHP’li vekiller, TIR’la Ankara’ya ulaştı! 1509 liraya mal oldu 724 lirası vergi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ve Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Başbakan Yıldırım ve CHP lideri Kılıçdaroğlu arasındaki 'kamyon' polemiğini yerinde test etti. Erdoğdu ve Yalım, İstanbul Selimpaşa’dan Ankara’ya yaklaşık 500 kilometreyi 7 saatte kendi kullandıkları TIR ile geldi. Kılıçdaroğlu TBMM’deki bütçe görüşmelerinde kamyoncuların köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin yüksek olduğunu belirterek hükümeti eleştirmiş, Başbakan Binali Yıldırım ise ‘Kılıçdaroğlu’nun hesabının yanlış olduğunu’ savunmuştu.

Sabah İstanbul’dan yola çıkan Erdoğdu ve Yalım, saat 19.30'da Genel Merkeze ulaştı. Kılıçdaroğlu'nun kamyoncu esnafının derdini anlatmak için maliyetlerin yüksekliğinden bahsettiğini ancak Başbakan Binail Yıldırım'ın bu maliyetlerin doğru olmadığını söylediğini hatırlatan Erdoğdu, “Biz de TIR ile Ankara'ya geldik. Bu yolculuğun bize maliyeti bin 509 lira oldu. Bu paranın 724 lirası vergi” dedi.

Aykut Erdoğdu, mecliste yaşanan ‘kamyon’ polemiğinin ardından dayanamayarak İstanbul’dan Ankara’ya TIR ile maliyet hesaplamak için geldiklerini ifade ederek, “Yaklaşık 550 kilometre yol yaptık. Bu yolculuğun bize maliyeti bin 509 lira oldu. Ve bu bin 509 lira içerisinde 724 lira vergi ödemiş olduk. Yani Fuat kardeşimizin İstanbul’dan Ankara’ya gelişi bin 509 lira maliyet, 724 lira da vergi oldu” diye konuştu.

ACİLEN FİYAT DÜŞMELİ

Yalım ise, “Başbakan Yıldırım'ın yaptığı açıklamanın yanlış olduğunu bir kez daha kanıtlamış olduk. Kılıçdaroğlu hatta rakamları biraz da mütevazı açıkladı. Başbakan Yıldırım taraf olmadan kamyoncu parkına girip, son gelen ÖTV zammı ve akaryakıta üç ayda gelen yüzde 20'lik zamla esnaf kar mı zarar mı ediyor, kendi kulakları ile dinlesin. Deli Dumrul Osmangazi Köprüsü'nün 50, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi 20 liraya düşürülmesidir. Böylece köprüler için verilen günlük 40 bin araçlık geçiş ücreti de karşılanmış olacak” dedi.

Uluslararası nakliye işiyle uğraşan TIR sahibi Fuat Özbildirici ise “Kazandan kazana aktarıyoruz bize bulaşığı kalıyor. Yakıt alırken yüzde 65 vergi diyorlar. Bize ilkokuldan beri devletin aldığı vergilen köprü, yol, hastane olarak geri döner diye öğrettiler. Yol yapılsın diye vergi ödedik, yoldan geçerken de ödüyoruz. Bu nasıl iş” dedi.

KAMYOCU TARTIŞMASI

TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasında CHP lideri Kılıçdaroğlu ‘'Bir kamyon şoförü düşünün, Ankara-İstanbul arasında gidiş geliş bin kilometre. 1.200 liralık mazot yakıyor. Otoyol için 89 lira, ikinci otoyol için de 123 lira ödüyor, köprü için 77 lira veriyor. 100 lira da yağ bakımı; 1.589 lira…. Amortismanı saymıyorum. Ayrıca motorlu taşıtlar vergisi, KDV ve gelir vergisi ödüyor. Hayatının her tarafı vergi'' demişti.

Bu eleştiri yanıtlayan Başbakan Yıldırım ise ‘' Ankara-İstanbul arası gidiş-geliş bin kilometre değil, 850 kilometre. Otoyol ücreti 89 değil, 70 lira…. İkinci otoyol dediğiniz Kuzey Marmara Otoyol'u 123 lira değil, 104 lira. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 77 lira değil, 30 lira. Sefer başı 100 lira yağ bakımı bedeli değil, 50 lira. Yakıt dışındaki masraflar, 379 değil, 255 lira'' cevabını vermişti.