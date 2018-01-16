CHP’li Yedekci: Bu felaket senaryosu engellenmeli

Kanal İstanbul Projesi, Meclis'in gündemine taşındı. CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, “Uygulanması için hükümet tarafından ısrar edilen bu proje İstanbul’un ve Marmara bölgesinin ölüm fermanıdır” dedi.

Kanal İstanbul projesine CHP’den büyük tepki geldi. CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, güzergah ve rezerv yapı planının açıklanmasının ardından projenin yaratacağı tahribata dikkat çekti. Konuyu Meclis’in gündemine taşıyan yedekci, proje hakkında araştırma önergesi verdi.

“FELAKET SENARYOSU ENGELLENMELİ”

Uzmanların uyarısına dikkat çeken Yedekci, “Uzmanların sosyolojik ve jeopolitik olarak şehrin felaket senaryosu olarak tanımladıkları Kanal İstanbul Projesi hakkında denizbilimcilerden, meslek odalarından ve İstanbul’da yaşayan yurttaşlarımızdan fikir ve görüş alınmamıştır. Bu proje hakkında meclis araştırması yapılmalı ve bu felaket senaryo engellenmelidir” dedi.

“DİĞER BÖLGELERİN YATIRIMA İHTİYACI VAR”

Önceki açıklamalarda 13 Milyar Dolar olarak açıklanan Kanal İstanbul Projesi'nin bütçesi son haberlere göre 65 Milyar Dolar olarak belirtildiğine dikkat çeken Yedekci, “Bu bütçeyle ülkemize, milletimize faydalı projeler hazırlanmalı, milletimizin onayına sunularak uygulanmalıdır. Tüm yatırımların İstanbul’da planlanması kenti daha da fazla göç merkezi haline getirmektedir. İstanbul nüfus yoğunluğu, trafiği, altyapı

yetersizliği, gürültü ve hava kirliliği sebepleriyle giderek yaşanmaz bir kent haline dönüşmektedir. 65 Milyar Dolar bütçe kullanılarak Anadolu'daki farklı şehirler cazibe merkezi haline getirilmelidir. Güneydoğu’da, Doğu’da, Trakya’da, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yatırıma ihtiyaç vardır” dedi.

“İSTANBUL YAŞANMAZ HALE GELECEK”

Kanal İstanbul Projesi'nin doğal hayat üzerinde yaratacağı tahribatın geri dönülmez bir kıyamet yaratacağını söyleyen Yedekci, “Türk Boğazlarına özgü, eşi benzeri olmayan akıntı sistemi bozulacaktır. Eğer bu çalışma hayata geçerse Marmara Denizi’nin oksijensiz bırakılarak sülfür gölü haline getirilmesi sonucunda çürük yumurta kokusuna benzerliğiyle bilinen hidrojen sülfür kokusu İstanbul’a yerleşecektir. Oksijensiz alt tabakadaki suyun zamanla İzmit Körfezi’ne dolması ile körfezde deniz yaşamı sona erecektir. Projenin uygulanması Doğu Trakya’nın drenaj sistemini tümüyle etkileyecek, sadece yer altı suyu kaybıyla bile İstanbul’u yaşanmaz hale getirilebilecektir. Kanal İstanbul sadece İstanbul için değil tüm Marmara için ‘Doğa Felaketi' senaryosudur” ifadelerini kullandı.