CHP’li Yedekci: Çocuklarımız öldürülmesin!

CHP İstanbul Milletvekili Yrd. Doç. Dr. Gülay Yedekci, Gülay Yedekci Hanım Evi Grubu tarafından düzenlenen yürüyüşe kadın ve çocuk cinayetlerine dikkat çekmek üzere katıldı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde başlayan yürüyüş Galatasaray Lisesi önünde yapılan basın açıklamasıyla son buldu. Yürüyüşte ‘Çocuklar ölmesin’ sloganı atıldı. Yürüyüşte, “Bende yaşamak istiyorum artık yeter”, “Bu utanca artık dur de” , “Çocuğumu öldürme” , “Baba canımı yakma” yazılı pankartlar dikkat çekti.

“ÇOCUKLARINI ÖLDÜRÜYORLAR”

Yürüyüşün ardından konuya ilişkin basın açıklaması yapan CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, “2017 yılında öldürülen 20 çocuktan 10'u kendi öz babası tarafından öldürüldü. Bu çocuklar sadece kadınlara karşı kendilerini ispatlamak isteyen egosu yüksek zavallı cani babalar tarafından öldürülüyor. Kadının kendisini terk etmesini hazmedemeyen zavallı adamlar çocuklarını öldürüyorlar. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.

“500 LİRAYA SİLAH ALIYOR”

2017 yılında 409 kadının cinayete kurban gittiğini, 387 çocuğun da cinsel istismara maruz kaldığını vurgulayan Yedekçi, “Bir anne 6 ay önce kocası tarafından bıçaklanıyor. Daha sonra ‘Bu adamın silahı var, beni ve çocuklarımı koruyun’ diyor. ‘Baktırdık, silah yok’ diyorlar. ‘Arabasına bakın’ diyor. ‘O zaman arama izni gerekli’ diyorlar. ‘500 liraya iki çocuğumu kaybettim’ diyor. 500 liraya internetten silah alıyor ve o çocuklar hayatını kaybediyor. Babaları tarafından öldürülüyor” diyerek tepki gösterdi.