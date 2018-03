CHP’li Yedekci’den flaş öneri: Okulları değil bakanlıkları prefabrike taşıyın

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, Şişli Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde süren rezidans inşaatına karşı çıktı. Öğrencilerin eğitimini olumsuz yönde etkileyen rezidans inşaatının bir an önce durdurulmasını dile getiren Yedekci, “Okulun bahçesine gerekli güvenlik önlemi bile almadan inşaat yapıyorlar ve utanmadan siz prefabrik yapılarda öğreniminize devam edin diyorlar. İlla rezidans inşa etmek istiyorlarsa, Bakanlıkları prefabrik yapılara taşıyıp, yerine rezidanslar diksinler” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, Şişli Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde devam eden rezidans inşaatına sert tepki gösterdi. “Okul bahçesine rezidans yapan dünyadaki tek ülke olarak tarihe geçtik” diyen Yedekci, hükümetin, eğitim sistemi anlayışını ortaya koyan bu uygulamaya karşı çıktı.

İLGİLİ HABER Valilikten 'Şişli Endüstri Meslek Lisesi' açıklaması

Yedekci, sözlerine şöyle devam etti: “Bu okulun bahçesine rezidans yapma fikri nereden akıllarına geliyor? Bunu anlamıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde bir okulun bahçesine rezidans yapılamaz. Okulun bahçesinin bir vakfa ait olmasını bahane olarak gösteriyorlar. Bu okulda eğitim gören öğrenciler, bu okuldan mezun olanlar, bu okulun etrafında yaşayan insanlar, tüm Şişlililer ve ülkesini seven herkes okuldaki inşaatı durdurmak için yan yana durmak zorundadır. Gerekli önlemler bile alınmadan büyük bir hızla devam eden inşaatı durdurmak yerine okul yerleşkesinde D blokta süren eğitim öğretimi durdurdular. Yaklaşık 5 bin öğrenci okulda eğitimine devam ederken D blokta yaşanan toprak kayması nedeniyle 400 çocuğun hayatı riske atılmıştır. Çocuklarımızın hayatlarını riske atanları şiddetle kınıyoruz. Asla ve asla bir okulun bahçesine rezidans yapılamaz. Her yeri rant olarak gören bu zihniyetin karşısındayız.

BUNU YAPANLAR DEVLETİMİZE, MİLLETİMİZE DOST MUDUR?

Bu alanı hiçbir şartta imara açmayacağız, deprem toplanma alanı olarak bırakacağız demeliler. Şişli'de çok sayıda rezidans ve alışveriş merkezi var ancak bu okul gibi bir okul neredeyse Türkiye'de yok. 25 büyük Kobi ve şirketle anlaşmasını sağlayan bu okuldan mezun olan öğrencilerin tamamı işe yerleştirilmektedir. Milli Eğitim Sistemimize örnek olması gereken bu okulun başına gelenlere bakın. Bunu yapanlar devletimize, milletimize dost mudur sizce? Bu çocukların günahı nedir? Sadece fakir, fukaranın çocukları olmak mıdır? Zenginlerin çocuklarının okuduğu bir okulda bunu yapmayı cesaret edebilirler mi? Bu yapılan kabul edilemez.

ELLERİNİZİ ÇEKİN

Okulun bahçesinde inşaat yapmaya kalkıyorlar ve utanmadan siz prefabrik yapılarda öğreniminize devam edin diyorlar. Kendileri prefabrik yapılarda bakanlık yapsınlar. Bakanlık binalarını prefabrik yapılara taşıyarak o alanlara rezidans yapsınlar. Buradan açık çağrımdır; çocuklarımızın üzerinden ellerinizi çekin. Çocuklarımıza, okullarımıza ve Şişli'mize sahip çıkıyoruz ve sahip çıkmaya da devam edeceğiz. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Deprem toplanma alanlarının imara açılmasından vazgeçilmelidir. Burası riskli bir bölgedir. İnsanlarımızın ve öğrencilerimizin can güvenliği ile uğraşılmamalıdır.”

SORU ÖNERGESİ VERDİ

İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, Şişli Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde süren rezidans inşaatına ilişkin, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın yanıtlaması için 19 soruluk yazılı soru önergesi verdi. Yedekci, rezidans inşaatı, durana kadar konunun takipçisi olacağını sözlerine ekledi.

Yedekci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

1. İstanbul'da nefes alınacak alan kalmamış, her yer “beton, beton, beton” olmuşken bir okulun bahçesine bile rezidans yapmakla amaçlanan nedir?

2. Okul bahçesine yapılan rezidansın çocuklar için herhangi bir faydası var mıdır?

3. İmar izni kaç günde, hangi kurumların onayıyla çıkarılmıştır? İzin hangi gerekçeyle verilmiştir? İlgili iznin çok kısa bir süre içerisinde çıkarılmış olmasının sebebi nedir?

4. Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili Bakanlıklar neden okul bahçesinin imara açılmasına engel olmamıştır?

5. Şu an üzerinde inşaat faaliyetleri sürmekte olan arazinin deprem toplanma alanı olması imar izni verilirken neden dikkate alınmamıştır? Bu alanın vatandaşlar için olası bir afette hayati önem taşıyor olması neden önemsenmemektedir?

6. Deprem toplanma alanı olarak bölgenin hassasiyeti dikkate alınarak alanın yeşil alan olarak ilan edilmesi, imara açılmaması ve olası afetlerde vatandaşların güvende olabileceği bir alan olarak korunması için bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?

7. Neden, bir vakfa ait olan şuan üzerinde rezidans inşaatı yapılan arsanın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından satın alınması, kiralanması ve ya başka bir çözümle okula katılması ve toplum yararına kazandırılması sağlanmamıştır?

8. Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin bahçesine imar izni verilmesinin nedeni, bu okulda ekonomik geliri düşük ailelerin çocuklarının eğitim görmesi midir?

9. Asıl amacı çocukların güvenlikli, kaliteli ve sağlıklı eğitim almasını sağlamak olan Milli Eğitim Bakanlığı bir okulun bahçesine rezidans yapılırken öğrencilerin ve toplumun değil bir inşaat firmasının mı yanında durmaktadır? Okul bahçesine yapılan inşaat hakkında toplum tarafından gösterilen tepkilere rağmen Milli Eğitim Bakanlığı neden öğrenci ve velilerin yanında yer almamıştır?

10. Sürdürülen inşaat çalışmaları ve inşaat firması, ilgili Bakanlıklar tarafından neden denetlenmemektedir? İş güvenliği tedbirleri neden gereken şekilde alınmamıştır? Güvenliğin en üst düzeyde tutulması gerekirken, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir okulun bahçesinde yapılan inşaatta neden mevcut iş ve işçi güvenliği yasaları göz ardı edilmektedir? İstinat duvarı yapılmamasının nedeni nedir?

11. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı devam ederken neden inşaat çalışmalarına başlanmıştır? Okulların tatil edilmesinin beklenmemesinin sebebi nedir? İnşaatın hızla bitmesi öğrencilerin can güvenliğinden daha fazla mı önem arz etmektedir?

12. Okul mevcut durumuyla büyük bir risk altındadır. Okulun kayma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu açıktır. Sağlanan rant 4500 öğrencinin canını tehlikeye atacak kadar büyük müdür? Öğrencilerin can güvenliğinin maddi bir tutarla ölçülebileceğini mi düşünüyorsunuz? Neden öğrencilerimizin can güvenliği ve eğitim hayatı önceliğiniz değildir? İnşaat faaliyetlerinin sürmesi ve bir okulun bahçesine rezidans yapılması çocuklarımızın can güvenliğinden ve geleceğinden daha büyük bir önem mi arz etmektedir?

13. Okul bahçesine yapılan rezidans inşaatı için 1000 değerlik bir yapının karşılığında 1 değerlik bir okulun yaptırılıyor olmasını açıklama olarak gösteren Milli Eğitim Bakanlığı gelinen son durumla ilgili ne düşünmektedir?

14. Şişli Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri eğitimlerine nerede devam etmektedir? Bahçesinde inşaat çalışmaları süren okul yerleşkesi içerisinde devam eden bir eğitim faaliyeti var mıdır?

15. Bahçesinde rezidans inşaatı süren okulun toprak kayması nedeniyle riskli alan ilan edilmesinden sonra okulda eğitim faaliyetleri durdurulmuş mudur? Valilik tarafından eğitim sürecinin prefabrik bir yapıda devam edeceği açıklanmıştır. Prefabrik bir yapıda öğrencilerin güvenlikli, sağlıklı ve kaliteli bir eğitim alabileceğini düşünüyor musunuz?

16. Prefabrik yapılar eğitim öğretimin sürdürülebilmesi için yeterli fiziki koşulları ve donanımı içermekte midir?

17. Okulun fiziki imkanlarının yetersiz olduğu bahanesiyle, okul binası mevcut yerinden kaldırılacak mıdır?

18. Bir okul bahçesine rezidans yapıldığı için hasar gören, dünyada başka bir okul binası daha var mıdır?

19. Okulun bahçesinde yapılan rezidans inşaatı için, öğrencilerden, velililerden, öğretmenlerden, civarda yaşayan vatandaşlardan ve ilgili meslek kuruluşlarından görüş alınmış mıdır? Alınmamışsa nedeni nedir? Görüş alınmışsa sonuç nedir?