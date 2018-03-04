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Cinsel organına iğne sokunca olan oldu

Kahramanmaraş'ta 63 yaşındaki bir vatandaşın penisine sokup 3 gün çıkarmaya çalıştığı 7 santimetrelik enjektör iğnesi, ameliyatla çıkarıldı.

android-time 17:42 4 Mart 2018
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Cinsel organına iğne sokunca olan oldu
Kahramanmaraş'ta 63 yaşındaki bir vatandaşın penisine sokup 3 gün çıkarmaya çalıştığı 7 santimetrelik enjektör iğnesi, ameliyatla çıkarıldı.

Kahramanmaraş’ta D.D., adlı vatandaş henüz bilinmeyen nedenle penisine enjektör iğnesini soktu. D.D. iğneyi çıkarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı.

İğne acı vermeye başlayınca D.D, üçüncü gün hastaneye gitmek zorunda kaldı. Necip Fazıl Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran D.D.’nin şikayetini dinleyen doktor ve personel şoke oldu, hemen uzman doktor çağırdı.

Üroloji uzmanı, D.D.’yi muayene ettikten sonra ameliyata aldı. Penisindeki 7 santimlik iğne ameliyatla çıkarılan yaşlı adam, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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