‘Çocuklarım da IŞİD’e gidebilir’ dedi tahliye istedi

Sultanahmet Meydanı'nda 12 Ocak 2016'da, 12 Alman turistin yaşamını yitirdiği canlı bombalı saldırıya ilişkin davada saldırıyı organize ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Atala El Hasan El Mayyuf, "Bir ailem ve çocuklarım var. Onlara bakmam lazım. Sorumluluklarımı yerine getirmezsem çocuklarım da IŞİD'e gidebilir" diyerek tahliyesini istedi. Duruşma, heyet değişikliği nedeniyle ertelendi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada 4 tutuklu sanık cezaevinden getirildi. Duruşmayı, Almanya Konsolosluğu’ndan görevliler ile Alman basını da takip etti. Duruşma sanık avukatlarının esas hakkında savunma yapmalarıyla devam etti.

“ÇOCUKLARIM IŞİD’E GİDEBİLİR”

Atala El Hasan El Mayyuf savunmasında tek suçunun küçük bir tarihi eser bulundurmak olduğunu iddia etti. Yargılanacaksa sadece bu suçtan yargılanması gerektiğini savunan El Mayyuf, tutuklu kaldığı sürenin dikkate alınarak tahliye edilmesini talep etti. El Mayyuf, “Bir ailem ve çocuklarım var. Onlara bakmam lazım. Sorumluluklarımı yerine getirmezsem çocuklarım da IŞİD’e gidebilir” dedi.

Diğer tutuklu sanıklarda suçsuz olduklarını iddia ederek beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti oluşturduğu ara kararda, heyet değişikliği olması ve dosyanın kapsamlı olması nedeniyle karar verilmek üzere duruşmanın 24 Ocak’a ertelenmesine karar verdi.

3 SANIĞA 13’ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ

Önceki celse verilen mütalaada, sanıklar Atala El Hasan El Mayyuf, Fevzi Muhammed Ali ve Halil Derviş’in, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs”suçundan 1 kez, “12 kişiyi terör amaçlı öldürmek” suçundan 12’şer kez olmak üzere 13’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Aynı sanıklar hakkında, saldırıda yaralanan 16 kişi için de, “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan da 208’er yıldan 320’şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. Mütalaada, “Patlayıcı madde bulundurmak” suçundan ise 8’er yıldan 16’şar yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuklu sanık Abdurrahman Faiz Rashıd hakkında ise, “IŞİD Terör örgütü üyeliği” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

13 SANIĞIN BERAATİ İSTENDİ

Mütalaada, 13 sanık hakkında ise, atılı suçları işlediklerine dair mahkumiyetlerine yeterli, kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğinden ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesini talep edilmişti. Savcılık diğer firari sanıkların bu dava dosyasından ayrılmasını talep etti. (DHA)