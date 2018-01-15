Çok erken oldu be Baki

40 yılı aşkın meslek hayatı boyunca gece-gündüz haber peşinde koşan, sadece SÖZCÜ’nün değil Türk basınının koca yürekli güler yüzlü ismi Baki Avcı 56 yaşında aramızdan ayrıldı. Avcı’nın erken ölümü ailesini ve tüm meslektaşlarını derinden sarstı.

Türk basını dün acı bir ölüm haberiyle sarsıldı. SÖZCÜ Gazetesi'nin kurucu ekibinde yer alan ve haber müdürlüğü görevini üstlenen meslektaşımız, çalışma arkadaşımız, ağabeyimiz Baki Avcı, İstanbul'da dün hayatını kaybetti. 56 yaşındaki Avcı, bir süredir çeşitli sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. “Koca yürekli” Avcı'nın ölümü herkesi derin üzüntüye boğdu.

ÇEKİRDEKTEN YETİŞTİ

Avcı, gazeteciliğe 1977 yılında Son Havadis Gazetesi'nde polis adliye muhabiri olarak başladı. Harçlıklarıyla biriktiği parayla satın aldığı fotoğraf makinesiyle gecesini gündüzüne kattı, haber peşinde koştu.

Son Havadis'ten sonra Günaydın Gazetesi'nde bir süre daha polis muhabirliği yapan Avcı, ünlü polis merkezlerinden Sirkeci'deki Sansaryan Han'da onlarca gazeteci yetiştirdi.

Avcı, Genel Yayın Yönetmenliği'ni Rahmi Turan'ın yaptığı Günaydın Gazetesi'nde İstihbarat Şefi oldu, merhum Behiç Kılıç'ın yardımcılığına yükseldi. Uzun yıllar istihbarat şefliği yaptı, Meydan, Gözcü ve Hürriyet gazetelerinde çalıştı.

BUGÜN UĞURLANIYOR

Yüzünden eksik olmayan gülümsemesi, hoşgörüsü ve meslek aşkıyla basın camiasında her daim hatırlanacak bir yer edinen Avcı bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Avcı'nın cenazesi ilk olarak saat 10.00'da SÖZCÜ Gazetesi'nin Halkalı'daki merkez binasına getirilecek, ardından Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınacak, Küçükbakkalköy Mezarlığı'nda defnedilecek.

Hababam deyince onun için akan sular dururdu

Baki Avcı, Türk Sineması'nın ölümsüz eseri Hababam Sınıfı'nda da rol almıştı. Avcı, geçen yıl kaleme aldığı bir yazıda şu satırları yazmıştı: “Biz ara sıra da olsa buluşur, sohbet ederiz, fırsat bulursak birkaç kadeh de parlatırız. Ama 41 yıl önce nasılsak, bugün de öyleyiz. Gerçek okulumuzdan kimseyle görüşmeyiz ama Hababam Sınıfı dedin mi akan sular durur. Birimiz Amerika'dayız, bir başka arkadaşımız bir başka ülkede… Bazılarımız da il bazında dağılmıştır ama toplandık mı adeta yumak olur çıkarız.”

Koyu bir Galatasaraylıydı

Baki Avcı, koyu bir Galatasaray taraftarıydı. Sarı-kırmızılı takımın hiçbir maçını kaçırmazdı. Onun Galatasaray'a olan sevdası centilmenliğinden bir şey eksiltmedi hiçbir zaman… Rakip takımların başarılarını da alkışlamayı bilirdi.

TGC: Meslektaşımızı unutmayacağız

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) de Baki Avcı için bir başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda; “Değerli üyemiz Baki Avcı'yı kaybettik. Eşi üyemiz Ümran Avcı'ya, ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz. Uzun yıllar gazetecilik mesleğine başarıyla hizmet eden meslektaşımızı hiç unutmayacağız” denildi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu acılı eşine başsağlığı diledi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Haber Müdürümüz Baki Avcı için taziyede bulundu. Avcı'nın kendisi gibi gazeteci olan eşi Ümran Avcı'yı telefonla arayan Kılıçdaroğlu, başsağlığı dileklerini iletti. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “Habercilik heyecanını hiç yitirmeyen bir gazeteciydi Baki abi… SÖZCÜ'yü var eden ekibin temel taşlarından biriydi. Allah rahmet eylesin” dedi. Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı, CHP'li Umut Oran da Twitter'da paylaştığı mesajda “Yılbaşı öncesi bir araya gelmiştik ve 2018 beklentilerimizi paylaşmıştık. Yalan dünya” ifadelerini kullandı.