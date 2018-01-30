Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü neden istifa etti? Muzaffer Külcü kimdir?

Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü görevinden istifa etti. Vatandaşlar istifanın ardından Muzaffer Külcü kimdir, neden istifa etti merak ediyor. Makamında düzenlediği basın toplantısının ardından istifa eden Muzaffer Külcü kimdir, kaç yaşında ve nereli?

İstanbul, Ankara ve Bursa büyükşehir belediyelerinden sonra Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü de istifa etti. Muzaffer Külcü’nün istifasının ardından belediye meclisinin önümüzdeki günlerde toplanarak yeni belediye başkanını seçeceği öğrenildi. Peki kimdir Muzaffer Külcü? İşte hakkında merak edilenler…

MUZAFFER KÜLCÜ KİMDİR?

Muzaffer Külcü, 1971 yılında Çorum’da doğdu. İlkokulu Bayat Köyü’nde, orta ve lise eğitimini ise İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Lise yıllarından itibaren aktif olarak çeşitli sivil toplum örgütlerinde başkanlık ve yöneticilik yaptı. 1991-1992 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İşletme Bölümünde okurken, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı.

Hukuk fakültesini bitirdikten sonra, bir süre Çorum Barosuna bağlı olarak serbest avukatlık yapan Muzaffer Külcü, AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 28 Eylül 2001 tarihinde AK Parti’nin Çorum Kurucu İl Başkanı olarak görevlendirildi. 3 Kasım 2002’de yapılan seçimlerde Çorum Milletvekili olarak parlamentoya girdi.

22. Dönem Parlementosunda Türkiye’nin en genç milletvekilleri arasında yer alan Külcü, Milletvekilliği görevinin ardından 2007 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde Bakanlık Müşaviri ve Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Çorum Belediye Başkanı olan Muzaffer Külcü evli ve 3 çocuk babasıdır. 30 Ocak 2018 tarihi itibari ile Çorum Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmiştir.