Şehitler toprağa verildi

Hakkari Çukurca’da şehit olan Sözleşmeli Er Miraç Gürhan, memleketi Malatya’da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristlerce askeri üs bölgesine yapılan hain saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Miraç Gürhan (23) için Malatya Şehir Mezarlığı'nda cuma namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Ardından şehit Gürhan'ın cenazesi askerlerin omzunda tekbirler eşliğinde bir süre taşındı. Yaklaşık bir kilometre omuzlarda taşınan şehidin cenazesi Malatya Şehitliği’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Ali Kaban, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. (İHA)

KÜRTÇE AĞITLARLA TOPRAĞA VERİLDİ

Kuzey Irak’ın Kani Rash bölgesinde devam eden operasyonlar sırasında, PKK’lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan Sözleşmeli Er Hayrettin Dindar için memleketi Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köyünde tören düzenlendi. Köy meydanındaki cenaze törenine, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, 3’üncü Tugay Komutanı Kurmay Albay Selçuk Yavuz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kemal Belek, askeri yetkililer, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Helikopterle köye getirilen şehit er Hayrettin Dindar’ın naaşı, köy meydanına getirildi. Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından Şirvan İlçe Müftüsü Hulusi Güner tarafından dualar okundu. Şehit Sözleşmeli Er Hayrettin Dindar’ın naaşı, daha sonra köydeki Şeyh Habip Mezarlığı’na defnedildi.

Şehidin baba evinde anne Fatma Dindar ve yakınları Kürtçe ağıtlar yakarken, askerlerin yardımıyla ayakta durmaya çalışan şehidin babası Akif Dindar ise, “Vatan sağolsun” dedi. (DHA)