Erdoğan: Sefer görev emri çıktığı anda yola çıkarız

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te konuştu. Erdoğan, "Bizler emir komuta zinciri içerisinde, sefer görev emri çıktığı anda başta şahsım olmak üzere hep birlikte yola çıkarız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Gaziantep kongresinde partililere seslendi.

Erdoğan şunları kaydetti;

“Türkiye’nin 5. büyük şehri olarak Gaziantep’i hesaba katmayan hiçbir programın başarı şansı olamaz.

Bizler emir komuta zinciri içerisinde, sefer görev emri çıktığı anda başta şahsım olmak üzere hep birlikte yola çıkarız.

Biz Fırat Kalkanı Harekatı’nda bunu yaptık mı, Cerablus’ta yaptık mı, Rai’de, El Bab’da yaptık mı? Afrin’de de yapacağız, Münbiç’te de yapacağız, İblib’de de yapacağız. Sahiplerine teslim edeceğiz. Bizimle müttefik iseniz müttefikliğinizin gereğini yapın, değilseniz onu söyleyin. 2021 terörist etkisiz hale getirildi.

Bugün 37. gününe giren harekatın başarıyla tamamlanmasının ardından bu bölgede birkaç yüzbin kardeşimizin geriye döneceğini anlıyorum.

Terör örgütleri eyleme geçtiklerinde Gaziantep bundan en büyük zarar gören kentimiz oldu. Suriye’da bölücü örgütü tamamen ortadan kaldırmadan durmayacağız. Yıllarda kende ülkelerinde ne kadar psikopat varsa ülkelerinden gönderdiler. Biz 6 bin kişiyi geldikleri ülkelere iade ettik. FETÖ derseniz zaten darmadağın olmuş halde. FETÖ ile mücadelede kılıç artıkları olabilir. Onlar da yakayı ele vermekten kurtulamayacaktır. Davalar netleşmeye başladı; Müebbet, ağırlaştırılmış müebbet.

Bu ülke bir hukuk devletidir, yok bu STK’nın sesi çıkmış yok bilmem ne. Bunu kimse engelleyemez.

Organize sanayi bölgesi ile kenti birbirine bağlayacak GAZİRAY projesinin inşaatı sürüyor. Proje çalışmaları hızla süren metro projesinin çalışmasına inşallan önümüzdeki yıl başlanacak.”