Cumhurbaşkanı Erdoğan Deniz Baykal’ı aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin eski genel başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesi bu akşam gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Antalya Milletvekili Baykal’a geçmiş olsun dileklerini tekrar ilettiği ve Almanya’daki fizik tedavi süreci hakkında bilgi aldığı kaydedildi.
Baykal, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle uzun süre Ankara’da yoğun bakımda kalmıştı. Geçtiğimiz aralık ayında da Baykal’ın tedavisine Almanya’da devam etme kararı alınmıştı. DHA
Son güncelleme: 22:2302.01.2018