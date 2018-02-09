Cumhurbaşkanı Erdoğan Karamollaoğlu’nu kabul etti 

Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP Genel Merkezi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu kabul etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolaoğlu görüşmeyle ilgili olarak “Son gelişmelerle ilgili bir fikir teatisinde bulunduk” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti Genel Merkezinde kabul edilen ve yaklaşık 1,5 saat süren görüşme sonrasında çıkışta gazetecilere açıklama yapan Temel Karamollaoğlu, “Sadece şunu söyleyeyim, biz Sayın Cumhurbaşkanına uyum yasaları ile ilgili yaptığımız çalışmayı taktim ettik, fikirlerimizi, kanaatlerimizi söyledik. Son gelişmelerle ilgili bir fikir teatisinde bulunduk” diye konuşu.

Karamollaoğlu, ittifak sorularına ise cevap vermedi.

İHA