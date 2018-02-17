Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Afyonkarahisar İl kongresi öncesinde dışarıda toplana kalabalığa seslendi. Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili son gelişmeleri anlatan Erdoğan, "Her geçen gün zafere biraz daha yaklaşıyoruz. Unutmayın sabreden kimse zafere ulaşacaktır. Er ya da geç Afrin operasyonu bitecek. Ama süresi ne kadardır, takvim veremem" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AkP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Afyonkarahisar 6. Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere kente geldi. Kongrenin yapılacağı salonun önünde bekleyen kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gençler, inşallah Genelkurmay Başkanımız Afrin’e çağrı yaptığı zaman önce ben gideceğim, sonra siz geleceksiniz. Ne diyorduk? Beraber yürüdük biz bu yollarda. Biz hep sabrettik. Sınırlarımızda haddinizi bilin. Bizi Hatay’da, bizi Kilis’te, Mardin’de rahatsız ediyorsunuz, haddinizi bilin. İçerideki teröristlerden 40 yıl çok çektik. Ama bu sabrın bir sonu vardı. Bıçak kemiğe dayandı. İçerideki teröristler, Suriye’deki teröristlerle birleşti. Bir de utanmadan, sıkılmadan Kürt kardeşlerimizi istismar ettiler. Bizim mücadelemiz teröristlere karşı” dedi.

‘BİZE TOPRAKLARIMIZ YETER’

“Her geçen gün zafere biraz daha yaklaşıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:

“Unutmayın, sabreden kimse, zafere ulaşacaktır. Zafere daha yakınız. Şu anda gece gündüz demeden Mehmedimiz dağ, taş, tepe yürüyor. Bu sabah sayı yaklaşık 1600’e ulaştı etkisiz hale getirilenler. 30 kadar Mehmetçiğimiz, 60 küsur ÖSO’dan olmak üzere şehidimiz var. Yine şu an itibariyle 300 kilometrekarelik alanı aşmış vaziyetteler. Cerablus’ta, El Bab’da nasıl neticeye ulaşıldıysa Afrin’de de, İdlib’de de, Münbiç’te de hedefe ulaşılacaktır. Biz kardeşlerimizin topraklarına yerleşmesini istiyoruz. 3.5 milyon Suriyeli kardeşimiz evlerine dönsün istiyoruz. Bizdeki çadırlarda değil, kendi topraklarında onlara evler yapalım. Bunun için gayret ediyoruz. Yoksa bizim Türkiye olarak, kardeş Suriye’nin topraklarında gözümüz yok. Bize topraklarımız yeter. 18 milyon kilometrekarelik topraklara sahipken, 780 bin kilometrekareye düşmüşsek de buna hamdediyoruz. Er ya da geç Afrin operasyonu bitecek. Ama süresi ne kadardır, takvim veremem.”

‘SENİN DEVLETİN PENSİLVANYA MI?’

FETÖ yargılamalarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Neymiş, paralel devletmiş. FETÖ senin devletin Pensilvanya mı? Sen adamlarını al, Pensilvanya’da yaşa. Bunlar bedelini ödüyor. Bazıları bize geliyor, acınası haller yapıyor, ‘Benim oğlumun suçu yok’ diyorlar. Türkiye yargı devleti. Zaten çıkar. Acırsanız, acınacak hale gelirsiniz. Bunlar millete zulmettiler. Parçaladılar, böldüler, sonra da kaçıp gittiler. Gelemiyorsun, niye? Korkaksın, korkak. Suçlusun. Korkaklar zafer anıtı dikemezler” dedi.

‘İHANETLERİ, YALANLARI, RİYAKARLIKLARI UNUTMAYACAĞIZ’

Cumhurbaşkanı ve AkP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Afyonkarahisar’daki 6’ncı Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’yi fersah fersah ileriye taşıdıklarını söyledi. Son 4-5 yılda yaşananların eski Türkiye’nin başına gelmesi durumunda hallerin harap olacağını dile getiren Erdoğan, bu eski Türkiye’yi milli gelirde dünyanın 17’nci büyük ülkesi haline getirdiklerini aktardı. Afyonkarahisarlılara müjdelerde de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Afyonkarahisar, büyükşehir olma sınırına gelmiştir. Doğumlar artarsa 2019’da büyükşehir olur, ama taşıma ile olmaz. En geç bir seçim sonra Afyonkarahisar’ın büyükşehir olarak yoluna devam edeceğine inanıyorum” diye konuştu.

‘KIZILELMA BELİRLİ BİR NOKTA DEĞİL, SONSUZLUKTUR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Afrin’de Mehmedimizle birlikte yürüyoruz. Korkaklar zafer anıtı dikemezler, bu böyle biline. Mehmedim ‘Hedefim Kızılelma’ diyor. Yanlış anlaşılmasın, Kızılelma belirli bir nokta değildir, sonsuzluktur. Bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Son nokta şehadettir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabalağın ‘Reis bizi Afrin’e götür’ diye seslenmesine, “Şu anda sıkıntı yok, olduğu takdirde bizler de başkomutan olarak beraber gideriz” diye yanıtladı.

‘SİNSİLİKLERİ DE UNUTMADIK’

Recep Tayyip Erdoğan, halen önceliklerinin meseleleri konuşarak, müzakere ederek, karşılıklı hassasiyetleri ve çıkarları gözeterek çözmekten yana olduğunu söyledi. Bu yöntemin tüm ülkeler için geçerli olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bu sabah itibariyle 1595 terörist etkisiz hale getirildi. 31 Mehmedimiz, 60 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olmak üzere toplam 91 şehidimiz var. Biz ne karnından konuşanlardan ne lafı eğip bükenlerden olacağız. Dost acı söyler prensibiyle doğru bildiklerimizi muhataplarımıza ifade ettik. Açık sözlü olduk, bize de açık sözlü olunmasını istedik. Geçmişte bazı konularda halen İran’la, Irak’la, Rusya’yla, ABD ile, Avrupa ülkeleriyle çeşitli anlaşmazlıklarımız, çeşitli görüş ayrılıklarımız olmuştur. Bunları Allah’ın insanlara en büyük lütfu olan akılla, diyalogla, konuşmayla hepimiz çözdük. Ne zaman bu meseleler siyasi ve ekonomik ilişkilerimizde çatışmaya yol açtıysa hep birlikte bedel ödedik. Konu çok daha ciddi çatışma alanlarına taşındıysa bunun bedeli gelecek nesillere sari şekilde ortaya çıkıyor. Lozan’daki kazanımları ve kayıplarımızı unutmadık. İkinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası toplumla bütünleşme adımlarımızı unutmadığımız gibi bizi önce oyalayan ve sonra dışlayan sinsilikleri de unutmadık. Bugün de yürüttüğümüz mücadelede bize verilen destekleri, yapılan gizli açık ihanetleri, söylenen yalanları, sergilenen riyakarlıkları da elbette unutmayacağız.”

‘YUMRUK VE TOKAT KAÇINILMAZDIR’

Devletler arasındaki ilişkilerin mutlak dostluk veya mutlak düşmanlık değil, ortak çıkarlar üzerine bina edilmesi gerçeğinden hareket ettiklerini belirten Erdoğan, “Bizimle ortak bir gelecekte yürümek isteyenlere ellerimiz daima açıktır. Geleceğimizi karartmak isteyenlere ise aynı ellerin yumruk ve tokat olması kaçınılmazdır. Herkes ettiğini bulacaktır. Biz hep iyilik ettik, iyilik peşinde koştuk. Kendimizle birlikte tüm kardeşlerimizin iyiliğini istedik. Bize tuzak kuranların da kendi tuzaklarına düşeceğine inanıyoruz. İyi niyetli olmak hazırlıksız olmak demek değildir. En iyisini umacak ama en kötüsüne hazırlıklı olacağız” diye konuştu. Konuşmasının ardından Recep Tayyip Erdoğan’a, yerel kıyafet giyen kadınlar çeşitli hediyeler takdim etti.

(DHA)