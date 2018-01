Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Tokat il kongresi öncesinde salon dışındaki vatandaşlara hitap etti. FETÖ elebaşı Gülen'e seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD seni biraz daha kullanır sonra kirli bir çamaşır olarak kapının önüne atar. Sen bu millete ihanet ettin, bu ümmete ihanet ettin. Bunun bedelini ağır ödeyeceksin" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre öncesi salon dışındaki vatandaşlara şöyle seslendi:

Tokatımızın saygıdeğer güzel insanları, sizleri bu anlamlı buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum. 6. Olağan Kongre vesilesiyle bugün Tokat’tayız. 3.5 yıl oldu, artık bunu geride bırakıyoruz, bugün yeni bir milada başlıyoruz. Bu milli irade, yerli irade oldukça, 2019’un martı, kasımı geliyor mu? Milli mutabakatımızla beraber Türkiye yeni bir dönemin önünü açacak. Bu adımlarla beraber Bir birlik, beraberlik. Sayın Bahçeli’nin açıklamalarını da duydunuz. Görüşmeleri duydunuz, gördünüz. Bir milli mutabakatı hep beraber sağlayacak, tavanda da tabanda da karşımızdaki o CHP zihniyeti bu milletten gereken dersi alacak. Buna hazır mıyız? Öyleyse daha çok çalışacağız. Kapı kapı dolaşacağız. Birileri bizi bölmeye çalışıyor. Onlara da gereken dersi arazide vereceğiz.

“ZANNEDİYOR Kİ AMERİKA ÖLENE KADAR BENİ KORUYACAK”

Bu vatanı böldürtmeyeceğiz. Kim ki gayret eder, askerimizle, polisimizle, jandarmamızla, güvenlik korucularımızla, millet olarak F-16 oluruz, helikopterlerimizle, tank, toplarımızla beraber bunların inlerine kadar girdik, giriyoruz ve gireceğiz. 780 bin kilometre kare şehit kanları ile yoğrulmuştur. Pensilvanya’da ne işin var? Zannediyor ki Amerika ölene kadar beni koruyacak. Seni biraz daha kullanır kullanır ondan sonra kirli çamaşır olarak kapının önüne atar. Sen millete ihanet ettin, bunun bedelini ağır ödeyeceksin.

“BELEDİYELERDE SEÇİMLERİ İNŞALLAH KAZANACAĞIZ”

Kızlarımızın başlarını açtılar, onlar geldi başlarını örttü yahu. Başı açık olan da, örtlülü olan da bu ülkede el ele kol kola yürüdü be. Üniversitelerin kapısını kapattılar onlara, kapıları açtılar be. Her yerde eşit haklara sahip oldular. İnanç, eğitim, fikir özgürlüğüne sahip oldular. Bunlar dense yeter. Bunları iktidarımızda getirdik mi? Benim sizden isteğim de, şurada 13-14 ay kaldı marta. Çok çalışacağız. Belediyelerde seçimleri inşallah kazanacağız. Kasımda da milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Bütün oyunları bozmaya hazır mıyız? Tokat’a bak. Tokat dağları gibi muhteşem. Şu coşku bambaşka.

BİT VE KİT’LERE KADRO

Aynı güne iki kongre. Dün, Elazığ’daydık, sonra Bingöl’e geçtik. Oralarda da muhteşem kongreler yaptık. Sizlere selamları var. Kamu İktisadi Teşebbüslerin (KİT) de kadroları, nasıl çalışıyorsa oralar da aynı sistem olacak. Belediye İktisadi Teşebbüslerdekiler (BİT) de aynen. Biz aradan komisyoncuları kaldırdık.