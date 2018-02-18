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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gaziye ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaralanan Gazi Sabri Gündüz'ü dün akşam ziyaret etti. Evdeki çocuklara isimlerini tek tek soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti.

14:3418 Şubat 2018
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gaziye ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaralanan Gazi Sabri Gündüz'ü dün akşam ziyaret etti. Evdeki çocuklara isimlerini tek tek soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti.

15 Temmuz günü yaşadıklarını anlatan Gazi Gündüz, kendi sağlığı hakkında bilgi vererek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ameliyat olduğu bacağını gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gazi Gündüz arasında sigara diyaloğu evdekileri güldürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gündüz’e sigarayı bırakmasını tavsiye etti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da eşlik etti. (DHA)

 

Son güncelleme: 15:4618.02.2018
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