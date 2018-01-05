Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hakan Atilla davası tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında basın mensuplarının Hakan Atilla davası hakkındaki sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Amerika şu anda çok ciddi bir kumpaslar zinciri içerisinde bir süreç işletiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, basın mensuplarının ABD’de Hakan Atilla davasına ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, mahkeme kararını “Amerika’nın adalet anlayışı buysa dünya yandı” şeklinde değerlendirdi.

İşte Erdoğan’ın açıklamalarının o bölümü…

“Amerika şu anda çok ciddi bir kumpaslar zinciri içerisinde bir süreç işletiyor. Sadece hukukta değil, ekonomi alanında da kumpaslar var. Her tarafı kendine göre yola getirme gayretinin içinde. Hakan Atilla 6 kez Amerika’ya giren Hakan Atilla engelleme ile karşılaşmıyor, 7. girişinde alınıyor. 6 davanın bir tanesinde kara para aklama yok diyor, diğerlerinde dolaylı yoldan işi kara para aklamaya kadar getiriyor. Halk Bankası’nın kendisinin de uzaktan yakından bu dava ile ilgisi yok. Zarrab konusu ile bütünleştirmek sureti ile bir yerlere vardılar. Çok daha çirkin olanı, bu davalarda, duruşmalarda süreç çok farklı işletildi. Amerika’nın adalet anlayışı buysa o zaman dünya yandı. Amerika adalet anlayışını gözden geçirmeli. Ondan sonra kalkıp dünyaya da adalet dersi vermeye kalkmasınlar. Biz Rıza Zarrab konusunda da yapılmakta olanlar, dönenler, onu geç bir tarafa, benim ülkemde bize karşı bir darbe girişiminde bulunacaklar, bulunanları sens 1999, o günden bugüne kendilerine tahsis ettikleri 400 dönümlük arazide paşalar gibi yaşatacaklar. Kendilerine giden 85 kolinin üzerinde, şimdi 100 koliyi bulmuştur, verilmiş kararlarla ilgili olarak da hiçbirini itibara almayacaklar. O zaman aramızdaki ikili ilişkilerdeki uluslararası hukuk ve ikili hukuk da hükmünü yitiriyor. Bundan sonraki süreç, üzülerek söylüyorum ki böyle işleyecek.”