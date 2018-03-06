Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kanun onayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7100 sayılı “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”u onayladı.

android-time 03:18 6 Mart 2018
Haberler Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kanun onayı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7100 sayılı “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”u onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, 7100 sayılı “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Anayasanın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca onaylanarak, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiği bildirildi.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar