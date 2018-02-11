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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’e taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova’da yolcu uçağının düşmesiyse ilgili Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin’e taziye dileğinde bulundu.

23:2211 Şubat 2018
Haberler Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’e taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova’da yolcu uçağının düşmesiyse ilgili Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin’e taziye dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği taziye mesajında, Moskova Domodedovo Havalimanından kalkan yolcu uçağının düşmesi sonucu 71 kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın trajik kazada hayatlarını kaybedenlerin ailelerine sabır, Putin'e ve onun şahsında tüm Rus halkına başsağlığı dilediği kaydedildi.  İHA

Son güncelleme: 00:4212.02.2018
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