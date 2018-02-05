Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın esprisi AKP’lileri kahkahaya boğdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, geçen hafta ATV televizyonunda yayınlanan Müge Anlı ile "Tatlı Sert" adlı programa katılarak okuma-yazma seferberliği kampanyasına destek verdi. Bu program ile ilgili gelişen dialoglar ise AKP'de kahkaha tufanına yol açtı.

Erdoğan programdan sonra AKP Genel Merkezi'ne geçerek 54 vekille kahvaltı randevusuna katıldı. Erdoğan'ı parti yöneticileri kapıda karşıladı ve asansörde ilginç bir diyalog yaşandı. Cumhurbaşkanının yanında Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Mahir Ünal ile Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programını konuştular.

“KEVSER HANIM İZİN VERMEZ!”

Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Erdoğan'ı ATV ekranında izlediğini hatırlatarak, “Müge Anlı ile program çok güzeldi” dedi. Elitaş ise konudan hiç haberi olmadığını ortaya koyarcasına “Müge Anlı da kim?” diye sordu. Anlı'yı tanımadığı ortaya çıkan Elitaş'ın imdadına önce Mahir Ünal yetişti ve Müge Anlı'nın sabah kadın kuşağından en çok izlenen programcı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise beklenmedik yerden Elitaş'a gönderme yaptı ve “Kevser hanım (Elitaş'ın eşi) Mustafa'ya izin vermez, Müge Anlı'yı izleyemez” dedi. Erdoğan’ın bu sözleri asansörde kahkaha tufanına yol açtı.