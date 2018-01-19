‘Dalton Kardeşler’ tutuklandı

İstanbul'daki özellikle hastane ve otogarlarda yankesicilik yapan 6’sı kardeş biri enişte 7 kişi tutuklandı. Polisin eş zamanlı operasyonuyla gözaltına alınan kardeşler çetesinin Gebze’de oturduğu ve her gün İstanbul’a geldikleri öğrenildi. Otogar ve hastanede zengin ve yaşlı olan vatandaşları hedef alarak yankesicilik yaptıkları belirtilen şüpheliler, hakimlikte suçlamaları reddetti. Güvenlik kamerası görüntüleri gösterilen çete üyeleri suçlamaları reddetti.

7 şüphelinin tamamı “Elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık” ve “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından tutuklanmasına karar verildi. Şüpheli Şakir Keleş'in örgüt lideri, diğer 6 şüphelinin ise örgüt üyesi olduğu belirtilen kararda, şüphelilerin 20 Ağustos 2017 ile 2 Ocak 2018 tarihleri arasında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ile Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde olmak üzere birçok kez belirtilen suları işledikleri kaydedildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadesi alınan şüpheli Ali Keleş ifadesinde “Şakir, Urfan, Veysel, Zeki ve Yıldırım Keleş öz kardeşlerim. Bülent Andağ eniştem, Sedat Keleş amca oğlum olur. Tapesi bulunan telefon hattı benim adıma kayıtlıdır. Kardeşim Şakir Keleş kullanır, iyi niyetle annemi aramak için bir hat aldım. Başka bir şey yapmadım” dedi.

“OLAY YERİNDE DEĞİLDİM TELEFONUM ORADAN NASIL SİNYAL VERDİ BİLMİYORUM”

Enişte Bülent Andağ da savunmasınada “Urfan Kardeş kayınbabamdır. Ancak aramızda husumet vardır. Bana gösterilen Esenler Otogarındaki eylemdeki şahsın kim olduğunu bilmiyorum. Aynı yer ve zamanda sinyal bilgisinin nasıl olduğunu bilmiyorum. Orada olup olmadığımı hatırlamıyorum. Hırsızlık yapmadım. Denetimli serbestlik tedbirlerinden faydalanıyorum. Diğer şahıslara karşı koruma kararım vardır, benim onlarla irtibata geçmem imkansızdır” diye konuştu.

“AİLEDEN ÖRGÜT KURULMASI MANTIKLI DEĞİL”

Şüpheli Şakir Keleş de ifadesinde “Geçmişte hırsızlık, gasp gibi suçlardan uzun yıllar cezaevinde kaldım. Örgütsel yapıyı kabul etmiyorum. Aileden örgüt kurulmasını mantıklı bulmuyorum, genel olarak suçlamaları kabul etmiyorum. Ağabeylerim de defalarca çeşitli suçlardan cezaevine girip çıkmışlardır. Bana gösterilen görüntülerde elimizde sürekli poşet ya da çanta bulunması kışın ya da yazın yedek kıyafet taşıdığımız içindir. Biz farklı firmalara servis araçlarından istifade etmek için bakmaktaydık. Bu suç işlediğimiz anlamına gelmez. Otogarda bulunmamız suç işlediğimiz anlamına gelmez. Gebze arabalarına binmek için gidiyorduk. Gerçekleşen olaylarla alakalı olarak amcamın oğlu Sedat Keleş'in ailesi birçok mağdurun parasını iade etti. Başkaca mağdurlar varsa ailem adına ve kendi adıma uzlaşmak istedim. Eşim hamile, engelli oğlum var” ifadelerini kullandı.

“BEN KAVGAYI AYIRDIM, PARASI NASIL ÇALINDI BİLMİYORUM”

Şüpheli Veysel Keleş de kendisine gösterilen otogar görüntüleri için “Bir eylemde Hasan K. adlı şahıs, bir çocuğu dövüyor. Ben de ‘Yazık çocuğu bırak neden dövüyorsun' dedim. Hasan K. bana yöneldi ve tartıştık. Hasan K’nin parası nasıl çalındı bilmiyorum” dedi.