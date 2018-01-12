Başakşehir Gölet için yeni plan: İnşaat hakkı 5 kat arttı

Başakşehir Gölet projesinin imar planlarının iptal edilmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni plan hazırladı. Yeni planda da devam eden yoğun yapılaşmayı yasal hale getirmek için inşaat hakkı 5 kat arttırıldı. Mahkeme kararına rağmen inşaatların hiç durdurulmaması Başakşehir halkı tarafından defalarca protesto edilmişti.

Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi yer alan ve gölet çevresini kapsayan yaklaşık 774 hektarlık alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “özel proje alanı” ilan edilerek yapılaşmaya açılmıştı. Başakşehir'deki sivil toplum örgütleri ve CHP ilçe örgütü bölgeyi yapılaşmaya açan planlara ve ihaleye karşı hukuki mücadele başlatarak bir çok iptal ve yürütmeyi durdurma kararı aldı ancak inşaat bugüne kadar hiç durmadan devam etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin 14 Ekim 2016 tarihinde iptaline karar verdiği imar planlarını yeniden hazırlayarak 11 Ocak günü askıya çıkardı. Plandaki en dikkat çekici değişiklik Başakşehir Belediyesi mülkiyetindeki ticaret alanında kalan parseller için yapıldı. İptal edilen planlarda 0.5 olan emsal yani inşaat hakkı 0.23'e çıkarıldı.

İNŞAAT 5 KAT ARTTI

CHP'li Başakşehir ve İBB Meclis Üyesi Zeynel Yılmaz, emsal artışına tepki göstererek “Yüzde 5 imar hakkı ile ihaleye çıkıp Atmaca firmasına verdiler. Mahkemelere başvurarak bunu durdurduk. Buna rağmen inşaat sürdü. Burada ciddi bir yapılaşma olunca inşaatı bitirseler dahi yasal olmayacağını gördüler. Şimdi bakanlık devreye girerek bunu yasal hale getirdi. Yüzde 5 emsal iptal edildi böylece mahkeme kararına uyulmuş oldu. Ardında da emsali yaklaşık 5 kat arttırıp yüzde 23 yaptılar. Yeni bir ticari alan yarattılar. Çünkü mevcut inşaat tanınan inşaat hakkının çok üzerine çıkmıştı. Hem mahkeme kararını uygulamış oldular hem de mevcut emsali kat tak aşan inşaatları yasal hale getirmiş oldular” dedi.

YENİ PLANIN AYRINTILARI

Bakanlık tarafından askıya çıkarılan plan açıklama raporunda Gölet bölgesinde kalan 606 ada 2, 6 parseller ile 607 ada 2,5,6,8,9 ve 10 parsellerin emsal 0.05, yükseklik 6.50 metre yapılaşma koşullarında 2013 yılında “Gölet, Spor, Turizm ve Rekreasyon Alanı” lejantına alındığı anlatıldı. Gölet alanı ve çevresindeki 607 ada, 2,5 ve 6 No'lu parsellere yönelik İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde açılan davada plan değişikliklerin 14 Ekim 2016'da iptal edildiği kaydedildi.

PARSELLERİN TEK TEK TANIMI YAPILDI

Bakanlık, alanın tamamının mülkiyetinin Başakşehir Belediye Başkanlığına ait olması nedeniyle, işlemde bütünlük ve usulde birliktelik ilkeleri ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği yönünden mevzuata uyumlu olmasını sağlamak ve mahkeme kararları doğrultusunda parsellere kullanım kararı getirmek amacıyla bu planın hazırlandığını açıkladı. Hazırlanan plan değişikliği ile alanda “Park, Gölet Alanı, Meydan, Yaya Gezinti Yolu, 15 ,12, 10 metre genişliğinde Taşıt Yolları, İSKİ Hizmet Alanı, Teknik Hizmet Alanı, Ağaçlandırılacak Alan, Dere Mutlak Koruma Kuşağı Otopark, Metro Hattı, Devlet Demiryolları Hattı, Teknik Altyapı Alanı” fonksiyonları tanımlandı.

BELEDİYENİN PARSELİ TİCARET ALANINDA

Planda, emsal 0.23 ve 650 metre yükseklik koşullarında lokanta, kafeterya, mağaza ve dükkanların yer alabileceği “Ticaret Alanı” lejantları ayrıldı. Başakşehir Belediyesi mülkiyetindeki 49 bin 724 metrekarelik 607 ada 10 parselin bir kısmı bu ticaret alanında kaldı. 607 ada 10 parselin kalan kısmı ve 607 ada 2,5,6,8,9 parseller bedelsiz, tescil harici alan olarak kamuya terk edilmesi koşulu ile; “Park Alanı” olarak düzenlendi. “Park alanı” olarak planlanan Gölet alanı ve çevresinin yapılaşmadan uzak tutularak, mülkiyetten arındırılarak bütüncül bir şekilde bölge halkının rekreatif ihtiyaçlarına hizmet edecek nitelikte fonksiyon alanları yeniden tanımlandı. Daha önceki plan ile uyuşmayan dere bandındaki fonksiyon alanları yeniden düzenlendi.