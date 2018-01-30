Son dakika: Davutoğlu geri döndü, Erdoğan’ın yanına oturdu

AKP grup toplantısında ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Aylardır grup toplantılarına katılmayan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanına oturdu. Bu görüntü “Aralarındaki buzlar eridi” yorumlarına neden oldu.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu bugün AK Parti grup toplantısına katıldı. Davutoğlu toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile oturdu. Erdoğan’ın diğer yanında da Başbakan Binali Yıldırım var.



BİRLİKTE GELDİ



Erdoğan, TBMM'ye geldiğinde Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu karşıladı. Grup salonuna da birlikte yürüdüler. Davutoğlu, salonda Erdoğan'ın sol tarafında oturdu. Sağ tarafta ise Başbakan Yıldırım yer aldı. Davutoğlu'nun oturduğu koltuğa genelde grup başkanvekillerinden bir isim veya genel başkan yardımcısı Hayati Yazıcı oturuyordu.

3 SAATLİK GÖRÜŞME

22 Mayıs 2016'da Başbakanlık görevinden istifa eden Davutoğlu, uzun bir süre grup toplantılarına katılmadı. Hatta Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı gruplar halindeki son görüşmeye davetli olduğu halde gitmedi. Geçen hafta Erdoğan, Davutoğlu'yla Cumhurbaşkanlığı makamında 3 saate yakın görüştü.

İLGİLİ HABER Erdoğan: ÖSO, tıpkı Kuvayi Milliye güçleri gibi...