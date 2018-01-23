Dayakçı babayı polis bacağından vurdu

İstanbul Ümraniye'de eşi ve çocuklarını darp eden baba, kendisine müdahale eden polis ekiplerine de bıçakla saldırması üzerine bacağından vurularak gözaltına alındı.

İstanbul Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçiren öğlen saatlerinde yaşandı. İddialara göre, Özcan E. evde eşiyle çocuklarını darp etmeye başladı. Vatandaşlar evden çığlık seslerini duyması üzerine polise ihbarda bulundu. Olay yerine Ümraniye İlçe Müdürlüğü ekipleri eşi ve çocuğunu darp eden babayı sakinleştirmeye çalıştı. Özcan E. ise kendisini sakinleştirmeye çalışan polis ekiplerine mutfaktan aldığı bıçakla saldırmaya çalışınca bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay

yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen Özcan E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.