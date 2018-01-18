Deniz Ceylan ve boşandığı eşi arasında adliye önünde gerginlik

Samsun'da boşandığı eski eşinden ölüm tehdidi aldığını iddia ederek sosyal medya üzerinden yardım istemesiyle Türkiye gündemine giren Deniz Ceylan ve yakınları ile eski eşi arasında Samsun Adliyesi önünde gerginlik yaşandı.

Samsun'da 1,5 ay evli kaldığı kocasından boşanan ama ölüm tehditleri aldığını iddia ederek sosyal medyadan yardım çağrısında bulunarak evden dışarı çıkamadığını ileri süren 36 yaşındaki Deniz Ceylan, Türkiye gündeminde yer almıştı.

Deniz Ceylan ve boşandığı eşi İlker Lazoğlu arasındaki ‘koruma tedbirinin ihlali’ davası 1. Aile Mahkemesinde görülmeye başlandı. Dava öncesi Samsun Adliyesi önüne gelen Deniz Ceylan ile birlikte Kadın Dayanışması adı altında bir grup kadın burada basın açıklaması yapmak istedi.



Basın açıklaması sırasında, Deniz Ceylan’ın boşandığı eşi İlker Lazoğlu da adliye önüne gelerek, “Asıl mağdur olan benim. Asıl beni çekin” diye basın mensuplarına seslendi. Bu sırada basın açıklamasına

katılan kadınlar ve Deniz Ceylan’ın babası Engin Ceylan ile İlker Lazooğlu arasında arbede yaşandı. Kadınlar da İlker Lazoğlu’na tepki gösterdi. Polis araya girerek olayların büyümesine engel olup İlker Lazoğlu’nu basın açıklaması yapılan yerden uzaklaştırdı.

Deniz Ceylan ve arkadaşları basın açıklaması yapmadan adliyedeki duruşmaya gittiler.

İHA