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Denizli-Antalya yolu üzerinde bomba!

Denizli'yi şehir içinden Antalya'ya bağlayan karayolu üzerindeki bomba hareketliliği yaşandı. Düzenek bomba imha ekibi tarafından kontrollü olarak patlatıldı.

android-time 23:17 2 Mart 2018
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Denizli-Antalya yolu üzerinde bomba!
Denizli'yi şehir içinden Antalya'ya bağlayan karayolu üzerindeki bomba hareketliliği yaşandı. Düzenek bomba imha ekibi tarafından kontrollü olarak patlatıldı.

Denizli’yi şehir içinden Antalya’ya bağlayan karayolu üzerindeki Ulus Kavşağı’nda trafik lambalarının olduğu bölgedeki elektrik panosu içine bırakılan bomba düzeneği, bomba imha ekibi tarafından kontrollü olarak patlatıldı.

 

Yol kapatılırken, Antalya istikameti için araçlar farklı alternatiflere yönlendirildi. DHA

Son güncelleme: android-time 03:0003.03.2018
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