DERBİ CANLI İZLE: Beşiktaş Fenerbahçe maçı izle! (beIN Sports) BJK FB maçını şifresiz veren kanallar…

Beşiktaş Fenerbahççe maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar derbiyi canlı yayınlacak kanallar listesini araştırıyor. Türkiye'de Beşiktaş Fenerbahçe derbisi beIN Sports 1 kanalından izlenebilecek. Yurtdışında yaşayan futbolseverler ise paylaştığımız kanallardan maçı izleyebilirler. İşte beIN Sports canlı izleme linki ve Beşiktaş Fenrbahçe maçı detayları...

Nefesler tutuldu, Beşiktaş Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. Beşiktaş Fenerbahçe maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar mücadeleyi hangi kanallar canlı yayınlacak merak ediyor. Ülkemizde beIN Sports ekranlarından izlenebilecek olan Beşiktaş Fenerbahçe maçını yurtdışından izlemek isteyenler için kanal listesini paylaşıyoruz. Saat 19.00’da başlaycak mücadele Vodafone Park’ta oynanacak. Haberimizden Beşiktaş Fenerbahçe maçını canlı izleme yollarını ve maçı canlı yayınlayacak tüm uydu kanallarını öğrenebilirsiniz. İşte beIN SPORTS canlı yayını ve derbi hakkında tüm merak edilenler…

Beşiktaş'ın mabedi olan Vodafone Park'da oynanacak olan karşılaşma, önceki adıyla Lig TV yeni adıyla BeinSports'dan yayınlanacak. Derbiyi ücretli üyelik sayesinde aşağıdaki beIN SPORTS linki üzerinden izleyebilirsiniz. İnternet üzerinden Beşiktaş Fenerbahçe maçını izlemek için yapacağınız üyelikler ücret gerektirmektedir.

beIN SPORTS BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE!

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın merakla beklenen maçında Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Vodafone Park'ta oynanacak dev derbide 41 puanlı Beşiktaş, kazanarak 44 puanlı Fenerbahçe'yi yakalamak ve şampiyonluk yarışında oldukça kritik bir üç puan almanın peşinde. Fenerbahçe ise siyah-beyazlıları mağlup edip ezeli rakibini büyük ölçüde yarışın dışına itmek ve 47 puanla maç fazlasıyla lider Galatasaray'ı yakalamak istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA OĞUZHAN ÖZYAKUP KADRODAN ÇIKARTILDI

Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup mide rahatsızlığı sebebiyle bu akşam oynanacak Fenerbahçe derbisi 11’den çıkarıldı.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Derbi öncesi siyah-beyazlılar Oğuzhan Özyakup’tan gelen kötü haberle şok yaşadık. Mide rahatsızlığı yaşayan yıldız oyuncunun kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

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BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ CÜNEYT ÇAKIR

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 25 Şubat Pazar günü oynanacak maça atanan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 23. derbisini yönetecek. 1976 doğumlu Çakır, kariyerinde 5. kez Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine çıkacak.

Çakır'ın iki takım arasında yönettiği 4 müsabakanın 2'sini Fenerbahçe kazanırken, 2 karşılaşma da berabere bitti. Fenerbahçe bu maçlarda 10 gol atarken, Beşiktaşlı futbolcular ise 6 kez gol sevinci yaşadı.

MAÇI CANLI YAYINLAYACAK UYDU KANALLARI

Yurt dışında yaşayan taraftarların Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçını canlı olarak izleyebileceği kanal listesi şöyle;