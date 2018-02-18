Derik’te GAP şelalesi ilk kez şubatta aktı

Genellikle nisan ve kasım aylarında akan GAP Şelalesi'nin şubatta akmaya başladığını duyanlar, bölgeye gelerek, hem şelaleyi izledi hem de cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf ve görüntü çekti. Şelalelin şubat ayında akması, zeytin ağaçları bulunan çiftçileri de sevindirdi.

Derik’te GAP şelalesi şubat ayında ilk kez aktı. Genellikle nisan ve kasım aylarında akan GAP Şelalesi’nin şubatta akmaya başladığını duyanlar, bölgeye gelerek, hem şelaleyi izledi hem de cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf ve görüntü çekti. Şelalelin şubat ayında akması, zeytin ağaçları bulunan çiftçileri de sevindirdi.

ETKİLİ SAĞANAK YAĞIŞ ŞELALEYİ DOLDURDU

Derik’te dün akşam saatlerinde başlayan gece saatlerinde etkisini iyice arttıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 5 saat aralıksız yağan yağmur, nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, 6 evi ve 1 ahırı su bastı. Kırsal İncesu ve Dumanlı mahallelerinde de bazı evlerde su baskını oldu. İtfaiye ekipleri, cadde ve sokaklada biriken evlere doların suyun tahliyesi için sabah saatlerine kadar aralıksız çalışma yaptı.

DHA