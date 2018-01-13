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DHKP-C’nin tünelli evi yıkıldı

İstanbul'da geçtiğimiz aylarda terör örgütü DHKP-C'ye düzenlenen operasyonda, ormanlık alana açılan gizli tünel girişi bulunan ev belediye ekiplerince yıkıldı.

Habip ATAM
11:0213 Ocak 2018
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DHKP-C’nin tünelli evi yıkıldı
İstanbul'da geçtiğimiz aylarda terör örgütü DHKP-C'ye düzenlenen operasyonda, ormanlık alana açılan gizli tünel girişi bulunan ev belediye ekiplerince yıkıldı.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri 8 Eylül’de terör örgütü DHKP-C’ye yönelik operasyon düzenledi. Sarıyer, Baltalimanı Mahallesi, Meydan Çıkmazı Sokak’taki bir adrese giren ekipler, adreste aranan 2 şüpheliden birini bulamadı. Şüphelinin kaçtığını değerlendiren ekipler adreste inceleme yaptı. Araştırmalarda, evin odalarından birinde gizli bir tünel girişi olduğu anlaşıldı. İncelemede tünelin ormanlık alana açıldığı tespit edildi.

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Polis baskınlarından kurtulmak, örgütün silah ve patlayıcı getirip-götürmek için kullandığı anlaşılan tünel beton dökülerek kapatıldı. Terör polisi 2 kişinin yakalandığı o operasyonda, örgütün sosyal etkinlik alanı adı altında kullandığı iki yapıya daha baskın düzenledi. Ruhsatsız oldukları belirlenen ve aralarında, örgütün “Gençlik Federasyonu” adı altında toplantı için kullandığı yapınında bulunduğu 3 yer için yıkım kararı alındı. DHKP-C’nin kullandığı adresler, iş makinaları yardımıyla yıkıldı.

Son güncelleme: 11:0313.01.2018
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