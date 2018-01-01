Ehliyet ve pasaport alacaklar için süre uzatıldı. Dikkat! İşlemler bir süre daha Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılabilecek

Emniyet Genel Müdürlüğü aldığı bir kararla ehliyet ve belgesi işlemlerini Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilecekti. Ancak yeni alınan bir kararla EGM, bu işlermleri 2 Nisan 2018'e kadar yapmaya devam edecek. İşte ayrıntılar...

Emniyet Genel Müdürlüğünce tarafından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredileceği açıklanan sürücü belgesi ve pasaport işelemleri Bakanlar Kurulu’nun kararı ile, 2 Nisan 2018’e kadar EGM’de yapılmaya devam edecek.

SÜRE 2 NİSAN 2018’E KADAR UZATILDI

Buna göre, söz konusu devir işlemine ilişkin süre 2 Nisan 2018’e kadar uzatıldı. Karar, İçişleri Bakanlığının 8 Aralık 2017 tarihli yazısı üzerine Bakanlar Kurulunca alındı.

Resmi Gazete’de, 29 Ekim 2016’da yayımlanan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 3152 sayılı Kanun’a eklenen geçici maddede, Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin bir yıl içinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredileceği belirtilmişti.