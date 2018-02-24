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Dışişleri’nden flaş açıklama: ABD’nin kararı kaygı verici

ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasına Dışişleri Bakanlığından tepki geldi.

android-time 13:50 24 Şubat 2018
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Dışişleri’nden flaş açıklama: ABD’nin kararı kaygı verici
ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasına Dışişleri Bakanlığından tepki geldi.

ABD Yönetiminin Tel Aviv Büyükelçiliğini Mayıs ayında Kudüs’e taşıması kararının ardından Dışişleri Bakanlığından bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“ABD Yönetimi'nin Tel Aviv’deki Büyükelçiliğini Mayıs ayında Kudüs’e taşıyacağını açıklaması, uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kudüs'le ilgili kararlarını ve yerleşik BM parametrelerini çiğneyerek barış zeminini tahrip etmekte ısrar ettiğini göstermektedir.

ABD ne yazık ki bu kararıyla ahiren İstanbul'da toplanan İİT Olağanüstü Zirvesinin Sonuç Bildirisine ve akabinde BM Genel Kurulu'nda alınan karara yansıyan uluslararası toplumun vicdanının sesini duymadığını ya da daha vahimi, umursamadığını ortaya koymaktadır.

ABD'nin son derece kaygı verici söz konusu kararına karşı, Türkiye Filistin halkının meşru haklarının korunması için uluslararası toplumun ağırlıklı çoğunluğu ile birlikte çaba harcamayı sürdürecektir.”

Son güncelleme: android-time 14:4224.02.2018
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